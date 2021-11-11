В Бурятии вручены ещё 3 почётных знака овцевода-тысячника

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Награждённые передали сельчанам более 3000 овец



9 ноября в Бурятии почётный знак «Мянгатан» (в переводе с бурятского языка «тысячник») получили Сергей Бадмаев из села Ноехон, Соелма (Евгения) Жадамбаева из села Енхор и Игорь Доржиев из села Ташир. Награду вручил Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.



Каждый из награждённых бесплатно передал свыше 1000 овец новым участникам программы «Социальная отара». Они стали одними из первых участников программы «Социальная Отара», вступив в проект ещё в 2015 году.



Напомним, что проект «Социальная отара» реализуется в Селенгинском районе с 2014 года. Он помогает молодым людям вернуться или остаться в деревне, дав старт для развития своего фермерского хозяйства. Поголовье овец было завезено из Забайкальского края, Тувы и Калмыкии.



Почётный знак «Мянгатан» вручается Буддийской традиционной Сангхой России участникам программы «Социальная Отара», которые от своих социальных отар передали на безвозмездной основе более 1000 овец новым участникам программы. Памятный знак создан из бронзы мастерами в литейной мастерской Иволгинского дацана «Эрхим Дархан» под руководством Доржиева Чимит Багши. Об этом сообщает пресс-служба Сангхи.

