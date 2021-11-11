В Бурятии закроют движение на Мандрике

Это необходимо для ремонта опоры электроосвещения



На перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии временно закроют движение, предупреждает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Движение автомобильного транспорта будет закрыто 12 ноября с 10:00 по 10:20 и с 15:00 по 15:20.



Причина – капитальный ремонт опоры электроосвещения.





