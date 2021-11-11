 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

В Бурятии закроют движение на Мандрике

В Бурятии закроют движение на Мандрике
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это необходимо для ремонта опоры электроосвещения

На перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии временно закроют движение, предупреждает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Движение автомобильного транспорта будет закрыто 12 ноября с 10:00 по 10:20 и с 15:00 по 15:20.

Причина – капитальный ремонт опоры электроосвещения.


автомобили перевал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студенты из Бурятии вошли в тройку лучших национального чемпионата Worldskills
Студенты из Бурятии вошли в тройку лучших национального чемпионата Worldskills
Общество, 11.11.2021
В общем зачёте сборная Бурятии вошла в число 30 лучших регионов
Инспекторы нацпарка в Бурятии смогут видеть в темноте
Инспекторы нацпарка в Бурятии смогут видеть в темноте
Общество, 11.11.2021
Находить нарушителей теперь могут с помощью тепловизоров
В Улан-Удэ в электрощитке нашли «посылку» из прошлого
В Улан-Удэ в электрощитке нашли «посылку» из прошлого
Общество, 11.11.2021
«Подарок из СССР» обнаружили во время капремонта дома
Мэр Улан-Удэ: «С владельцев собак надо спрашивать строго»
Мэр Улан-Удэ: «С владельцев собак надо спрашивать строго»
Общество, 11.11.2021
В городе ужесточат спрос с хозяев, допускающих самовыгул животных
Голос жительницы Бурятии звучит в московском метро
Голос жительницы Бурятии звучит в московском метро
Общество, 11.11.2021
В московской подземке курсирует вагон, посвящённый Бурятии
В Бурятии ушла из жизни старшая медсестра поликлиники
В Бурятии ушла из жизни старшая медсестра поликлиники
Общество, 11.11.2021
Ольга Разуваева более 40 лет жизни отдала медицине
В Бурятии обнаружили 37 сгнивших электроопор
В Бурятии обнаружили 37 сгнивших электроопор
Общество, 11.11.2021
Прокуратура понудила заменить опасные столбы
В Бурятии гимназию так и не привели в порядок после халтурного ремонта
В Бурятии гимназию так и не привели в порядок после халтурного ремонта
Общество, 11.11.2021
В гимназии стала отваливаться штукатурка после ремонта стоимостью почти 14 млн
В Бурятии учителям со снизившейся зарплатой сделают перерасчёт
В Бурятии учителям со снизившейся зарплатой сделают перерасчёт
Общество, 11.11.2021
Заработок многих педагогов снизился после уменьшения числа учеников в школе
В Бурятии задержали охотника, не имеющего разрешения
В Бурятии задержали охотника, не имеющего разрешения
Общество, 11.11.2021
При себе у мужчины было охотничье оружие   
Минпромторг Бурятии с нарушением выдавал субсидии по нацпроекту
Минпромторг Бурятии с нарушением выдавал субсидии по нацпроекту
Общество, 11.11.2021
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений 
В Бурятии двух работодателей оштрафовали за отсутствие трудовых договоров
В Бурятии двух работодателей оштрафовали за отсутствие трудовых договоров
Общество, 11.11.2021
Семь работников двух организаций работали оформления трудовых отношений 
В Бурятии экс-сотрудник ГИБДД вернёт сумму взятки
В Бурятии экс-сотрудник ГИБДД вернёт сумму взятки
Общество, 11.11.2021
Деньги отправят в доход страны 
Иркутск примет турнир по армейскому рукопашному бою
Иркутск примет турнир по армейскому рукопашному бою
Общество, 11.11.2021
Соревнования посвятят памяти кавалера ордена мужества Павла Скороходова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^