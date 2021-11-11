Стрелок из Бурятии стал победителем первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Ещё один спортсмен республики стал вторым на всероссийских соревнованиях



Первенство России и всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета прошли с 5 по 7 ноября в Новосибирске. Они собрали более 140 спортсменов из 18 регионов страны.



Юный спортсмен из Бурятии Андрей Е. стал победителем первенства России по практической стрельбе из пневматического пистолета в стандартном классе среди детей младше 11 лет.



Кроме этого, председатель федерации практической стрельбы республики Сергей Тулуев занял второе место всероссийских соревнований в открытом классе. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

