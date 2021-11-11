Ещё один спортсмен республики стал вторым на всероссийских соревнованиях
Первенство России и всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета прошли с 5 по 7 ноября в Новосибирске. Они собрали более 140 спортсменов из 18 регионов страны.
Юный спортсмен из Бурятии Андрей Е. стал победителем первенства России по практической стрельбе из пневматического пистолета в стандартном классе среди детей младше 11 лет.
Кроме этого, председатель федерации практической стрельбы республики Сергей Тулуев занял второе место всероссийских соревнований в открытом классе. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Стрелок из Бурятии стал победителем первенства России
Общество, Фото:
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