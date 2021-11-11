Акция продлится до 18 ноября
В Бурятии объявлен старт благотворительной акции, цель которой заключается в сборе игрушек для детей, борющихся с онкологией в детской республиканской клинической больнице. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню ребёнка, которое отмечается 20 ноября.
- В отделениях онкологии и гематологии ДРКБ стоит «Шкатулка храбрости». Наша задача – наполнить эту шкатулку! Ведь так здорово после окончания процедур лечения получить награду – красивую игрушку или какой-нибудь приятный сувенир из «Шкатулки храбрости», - сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
Горожан призывают присоединиться и стать участниками акции, которая продлится до 18 ноября. Принимаются новые игрушки в упаковке, книги, пазлы, конструкторы, трансформеры, куклы и машинки, мячики, бижутерия для девочек, мыльные пузыри, красивые ручки, карандаши, карманные блокнотики, магнитики, значки, наборы для творчества, краски, фломастеры и многое другое.
Запрещены игрушки, собирающие много пыли, и те, что нельзя дезинфицировать. Сюда относятся мягкие плюшевые игрушки; стеклянные, керамические бьющиеся игрушки; колючие, острые, непрочные или с большим количеством мелких деталей. Связано это с тем, что дети, получающие химиотерапию или облучение, практически не имеют иммунитета, поэтому им нельзя давать предметы сомнительного качества, которые могут ещё больше подорвать защитные силы организма.
Сбор проходит в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в офисе дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ, расположенном по адресу: ул. Маяковского, д. 3.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ собирают игрушки для детей, борющихся с онкологией
Общество, Фото:
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