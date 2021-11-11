Находить нарушителей теперь могут с помощью тепловизоров
Национальный парк «Тункинский» в Бурятии недавно закупил современные тепловизоры. Они помогут выявлять правонарушения при патрулировании в ночное время, сообщили сотрудники нацпарка.
Тепловизоры получили государственные инспекторы оперативной группы.
- Новые приборы имеют малый вес и габариты, применение высокоэффективных оптических систем и современных электронно-оптических преобразователей, а также простоту и надёжность в эксплуатации, - отмечает старший госинспектор оперативной группы национального парка «Тункинский».
Инспекторы нацпарка в Бурятии смогут видеть в темноте
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