Инспекторы нацпарка в Бурятии смогут видеть в темноте

Общество, Фото: национальный парк "Тункинский"

Находить нарушителей теперь могут с помощью тепловизоров



Национальный парк «Тункинский» в Бурятии недавно закупил современные тепловизоры. Они помогут выявлять правонарушения при патрулировании в ночное время, сообщили сотрудники нацпарка.



Тепловизоры получили государственные инспекторы оперативной группы.



- Новые приборы имеют малый вес и габариты, применение высокоэффективных оптических систем и современных электронно-оптических преобразователей, а также простоту и надёжность в эксплуатации, - отмечает старший госинспектор оперативной группы национального парка «Тункинский».







