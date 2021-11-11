Голос жительницы Бурятии звучит в московском метро

Как сообщал «Байкал-Daily», в московском метро запустили новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Один из вагонов посвящён тематике Бурятии. Там пассажиры московской подземки могут познакомиться с озером Байкал, его уникальным обитателем - байкальской нерпой, а также Иволгинским дацаном.
Голосовое сопровождение в вагоне представляет Наталья Панова из города Гусиноозёрска Селенгинского района. Она выиграла специальный конкурс «Голос метро».
Наталья Панова певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Она трудится педагогом по вокалу.
Земляки из Гусиноозёрска поздравляют Наталья в паблике selfie_gsk_03. Здесь же опубликовали короткое видео аудиосопровождения вагонов «Дальневосточного экспресса».
Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл 9 ноября в электродепо «Красная Пресня». Состав включает в себя десять вагонов, шесть из них разделены на две секции и посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Чукотки до Бурятии. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более двух миллионов пассажиров.