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Голос жительницы Бурятии звучит в московском метро

Голос жительницы Бурятии звучит в московском метро
Общество,  Фото:страница Натальи Пановой
В московской подземке курсирует вагон, посвящённый Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», в московском метро запустили новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Один из вагонов посвящён тематике Бурятии. Там пассажиры московской подземки могут познакомиться с озером Байкал, его уникальным обитателем - байкальской нерпой, а также Иволгинским дацаном.

Голосовое сопровождение в вагоне представляет Наталья Панова из города Гусиноозёрска Селенгинского района. Она выиграла специальный конкурс «Голос метро».

Наталья Панова певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Она трудится педагогом по вокалу.

Земляки из Гусиноозёрска поздравляют Наталья в паблике selfie_gsk_03. Здесь же опубликовали короткое видео аудиосопровождения вагонов «Дальневосточного экспресса».


Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл 9 ноября в электродепо «Красная Пресня». Состав включает в себя десять вагонов, шесть из них разделены на две секции и посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Чукотки до Бурятии. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более двух миллионов пассажиров.
метро

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