В Бурятии встретились лучники 5 регионов

В Улан-Удэ состоялось первенство СФО и ДФО



С 4 по 8 ноября в Улан-Удэ прошло первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука. Более 300 спортсменов из Забайкальского края, Иркутской области, Саха (Якутии), Красноярского края и Бурятии соревновались в стрельбе из классического и блочного луков в личном первенстве и командном зачёте.



В командном соревновании в дисциплине «классический лук» среди юниоров до 21 года на первом месте – команда Забайкальского края, на втором месте – Бурятии и третьем месте – Иркутской области. Среди юношей 2004-2007 года рождения «золото» первенства по стрельбе из лука у сборной Бурятии, «серебро» – у Забайкальского края и «бронза» – у Якутии.



Среди юниорок до 21 года в командном соревновании в этой же дисциплине первое место заняла команда Забайкальского края, на втором – Бурятии, на третьем - Иркутской области. «Золото» соревнований среди девушек до 18 лет завоевала сборная Забайкальского края, «серебро» – Бурятии, «бронза» забрала команда Якутии.



В дисциплине «блочный лук» в командном соревновании лучшими стали юниоры до 21 года Забайкальского края, на втором месте – Бурятии, на третьем – Иркутской области. Среди юношей до 18 лет отличилась команда Забайкальского края, «серебро» соревнований взяла сборная Бурятии, «бронза» досталась Иркутской области.



Юниорки Иркутской области поднялись на высшую ступень пьедестала, на втором месте - Забайкальский край и на третьем месте – Бурятия. «Золото» первенства по стрельбе из лука завоевали девушки до 18 лет из Забайкальского края, «серебро» – Иркутской области и «бронза» – Бурятии, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Победители и призёры в личном первенстве



Классический лук – 18 м (30+30 выстрелов)



Юниоры 2001-2003 гг.р.

I место - Осоров Буянто (Забайкальский край);

II место - Цыренов Сергей (Бурятия);

III место - Бымбыгыденов Рабдан (Иркутская область).



Юниорки 2001-2003 гг.р.

I место - Очирова Эржэна (Бурятия);

II место - Базарова Туяна (Бурятия);

III место - Будажапова Туяна (Забайкальский край).



Юноши 2004-2007 гг.р.

I место - Максим Ц. (Забайкальский край);

II место - Александр Г. (Бурятия);

III место - Владислав Д. (Забайкальский край).



Девушки 2004-2007 гг.р.

I место - Бальжин Д. (Забайкальский край);

II место - Эржена Г. (Бурятия);

III место - Алина З. (Бурятия).



Блочный лук – 18 м (30+30 выстрелов) + финал



Юниоры 2001-2003 гг.р.

I место - Ганжуров Дамби (Бурятия);

II место - Шенхоров Сергей (Бурятия);

III место - Балдандоржиев Алдар (Забайкальский край).



Юниорки 2001-2003 гг.р.

I место - Мокина Екатерина (Иркутская область);

II место - Перфильева Дарья (Забайкальский край);

III место - Балаганова Валерия (Бурятия).



Юноши 2004-2007 гг.р.

I место - Даниил К. (Забайкальский край);

II место - Даниил К. (Забайкальский край);

III место - Балдан Ц. (Иркутская область).



Девушки 2004-2007 гг.р.

I место - Диана О. (Бурятия);

II место - Ирина Н. (Забайкальский край);

III место - Софья А. (Забайкальский край).



