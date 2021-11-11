 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

В Бурятии встретились лучники 5 регионов

В Бурятии встретились лучники 5 регионов
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ состоялось первенство СФО и ДФО

С 4 по 8 ноября в Улан-Удэ прошло первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука. Более 300 спортсменов из Забайкальского края, Иркутской области, Саха (Якутии), Красноярского края и Бурятии соревновались в стрельбе из классического и блочного луков в личном первенстве и командном зачёте.

В командном соревновании в дисциплине «классический лук» среди юниоров до 21 года на первом месте – команда Забайкальского края, на втором месте – Бурятии и третьем месте – Иркутской области. Среди юношей 2004-2007 года рождения «золото» первенства по стрельбе из лука у сборной Бурятии, «серебро» – у Забайкальского края и «бронза» – у Якутии.

Среди юниорок до 21 года в командном соревновании в этой же дисциплине первое место заняла команда Забайкальского края, на втором – Бурятии, на третьем - Иркутской области. «Золото» соревнований среди девушек до 18 лет завоевала сборная Забайкальского края, «серебро» – Бурятии, «бронза» забрала команда Якутии.

В дисциплине «блочный лук» в командном соревновании лучшими стали юниоры до 21 года Забайкальского края, на втором месте – Бурятии, на третьем – Иркутской области. Среди юношей до 18 лет отличилась команда Забайкальского края, «серебро» соревнований взяла сборная Бурятии, «бронза» досталась Иркутской области.

Юниорки Иркутской области поднялись на высшую ступень пьедестала, на втором месте - Забайкальский край и на третьем месте – Бурятия. «Золото» первенства по стрельбе из лука завоевали девушки до 18 лет из Забайкальского края, «серебро» – Иркутской области и «бронза» – Бурятии, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Победители и призёры в личном первенстве

Классический лук – 18 м (30+30 выстрелов)

Юниоры 2001-2003 гг.р.
I место - Осоров Буянто (Забайкальский край);
II место - Цыренов Сергей (Бурятия);
III место - Бымбыгыденов Рабдан (Иркутская область).

Юниорки 2001-2003 гг.р.
I место - Очирова Эржэна (Бурятия);
II место - Базарова Туяна (Бурятия);
III место - Будажапова Туяна (Забайкальский край).

Юноши 2004-2007 гг.р.
I место - Максим Ц. (Забайкальский край);
II место - Александр Г. (Бурятия);
III место - Владислав Д. (Забайкальский край).

Девушки 2004-2007 гг.р.
I место - Бальжин Д. (Забайкальский край);
II место - Эржена Г. (Бурятия);
III место - Алина З. (Бурятия).

Блочный лук – 18 м (30+30 выстрелов) + финал

Юниоры 2001-2003 гг.р.
I место - Ганжуров Дамби (Бурятия);
II место - Шенхоров Сергей (Бурятия);
III место - Балдандоржиев Алдар (Забайкальский край).

Юниорки 2001-2003 гг.р.
I место - Мокина Екатерина (Иркутская область);
II место - Перфильева Дарья (Забайкальский край);
III место - Балаганова Валерия (Бурятия).

Юноши 2004-2007 гг.р.
I место - Даниил К. (Забайкальский край);
II место - Даниил К. (Забайкальский край);
III место - Балдан Ц. (Иркутская область).

Девушки 2004-2007 гг.р.
I место - Диана О. (Бурятия);
II место - Ирина Н. (Забайкальский край);
III место - Софья А. (Забайкальский край).

стрельба из лука Бурятия первенство ДФО первенство СФО спорт Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутский пауэрлифтер стал призёром чемпионата мира
Иркутский пауэрлифтер стал призёром чемпионата мира
Общество, 11.11.2021
Теперь спортсмен сможет принять участие во Всемирных играх
В Улан-Удэ будет ограничено движение через ж/д переезд
В Улан-Удэ будет ограничено движение через ж/д переезд
Общество, 11.11.2021
Ремонтные работы будут проводиться в течение двух ночей
Стрелок из Бурятии стал победителем первенства России
Стрелок из Бурятии стал победителем первенства России
Общество, 11.11.2021
Ещё один спортсмен республики стал вторым на всероссийских соревнованиях
В Чите встретили призёра чемпионата мира по бодибилдингу
В Чите встретили призёра чемпионата мира по бодибилдингу
Общество, 11.11.2021
Татьяна Парфёнова стала второй на соревнованиях IFBB в Испании
В Бурятии встретились лучники 5 регионов
В Бурятии встретились лучники 5 регионов
Общество, 11.11.2021
В Улан-Удэ состоялось первенство СФО и ДФО
В Улан-Удэ откроют мемориальную доску первому президенту Бурятии
В Улан-Удэ откроют мемориальную доску первому президенту Бурятии
Общество, 11.11.2021
Мемориальная доска появится спустя ровно год после кончины Леонида Потапова
В Улан-Удэ ГИБДД проверит пешеходов и водителей
В Улан-Удэ ГИБДД проверит пешеходов и водителей
Общество, 11.11.2021
Госавтоинспекция выйдет в рейд
В Забайкалье суточный прирост больных COVID-19 приближается к 400
В Забайкалье суточный прирост больных COVID-19 приближается к 400
Общество, 11.11.2021
Общее число случаев заражения превышает отметку в 81 тысячу
Талантливых детей из Бурятии приглашают на научный конкурс
Талантливых детей из Бурятии приглашают на научный конкурс
Общество, 11.11.2021
Стартовал приём заявок на всероссийский детский научный конкурс
В Кяхту привезли костюмы эвенкийских шаманов
В Кяхту привезли костюмы эвенкийских шаманов
Общество, 11.11.2021
Выставка открылась в местном краеведческом музее
В Бурятии бабушку-«сердечницу» вылечили от COVID-19
В Бурятии бабушку-«сердечницу» вылечили от COVID-19
Общество, 11.11.2021
Пожилая женщина лечилась в ковидном отделении инфекционной больницы
В Улан-Удэ множество домов останутся без холодной воды
В Улан-Удэ множество домов останутся без холодной воды
Общество, 11.11.2021
Отключение необходимо для аварийно-восстановительных работ
В Бурятии скоро похолодает
В Бурятии скоро похолодает
Общество, 11.11.2021
Порывы холодного ветра достигнут 18 м/с
В Бурятии в фотоловушку попалась лисичка, а за ней чёрный кот
В Бурятии в фотоловушку попалась лисичка, а за ней чёрный кот
Общество, 11.11.2021
Фотоловушки ставят на нарушителей, но в них часто попадают лесные обитатели
Мэр Улан-Удэ пригласил учителей на работу
Мэр Улан-Удэ пригласил учителей на работу
Общество, 11.11.2021
Во все образовательные учреждения столицы Бурятии требуется 173 педагога

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^