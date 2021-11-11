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В Бурятии ушла из жизни старшая медсестра поликлиники

В Бурятии ушла из жизни старшая медсестра поликлиники
Общество,  Фото:минздрав Бурятии

Ольга Разуваева более 40 лет жизни отдала медицине

9 ноября не стало старшей медицинской сестры районной поликлиники Бичурской центральной районной больницы Ольги Разуваевой.

Ольга Степановна родилась 7 июня 1960 года в селе Новая Курба Заиграевского района в большой многодетной семье. В 1978 году Ольга Степановна окончила Селенгинское медицинское училище по специальности медицинская сестра. После училища по направлению приехала в Бичурский район.

Сначала работала медицинской сестрой в хирургическом отделении Бичурской центральной районной больницы, потом медицинской сестрой детского сада «Полянка», медицинской сестрой в Бичурском центре социального обслуживания населения. А в январе 2005 года вернулась в Бичурскую районную больницу на должность медицинской сестры поликлиники. С февраля 2007 года трудилась старшей медицинской сестрой поликлиники.

- Где бы она ни работала, отличалась своими человеческими качествами: порядочность, доброе отношение к людям, ответственное отношение к своей работе, - отмечают в минздраве Бурятии.

В должности старшей медицинской сестры поликлиники проработала почти 15 лет. За годы её трудовой деятельности, при её непосредственном участии, произошли значительные позитивные изменения в здравоохранении района.

По словам коллег, Ольга Степановна была профессионально грамотным специалистом, человеком, знающим своё дело; исполнительная и требовательная к себе, принципиальная, имеющая свою точку зрения, вместе с тем добрая, всегда готовая помочь.

За добросовестный и многолетний труд она неоднократно награждалась почётными грамотами больницы, районной администрации и министерства здравоохранения Бурятии.
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