Прокуратура понудила заменить опасные столбы
Прокуратура Окинского района Бурятии проверила исполнение законодательства в сфере электроэнергетики в деятельности филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».
- Установлено, что 37 опор электросети на территории сельских поселений «Бурунгольское» и «Сойотское» находятся в аварийном состоянии. Имеется недопустимая степень загнивания столбов, повышен риск их падения, в результате чего населённые пункты могут быть обесточены, - сообщает прокуратура Бурятии.
Опасные опоры своевременно не заменили, пришли к выводу в прокуратуре.
Для устранения нарушений начальнику Тункинского РЭС было внесено прокурорское представление. После этого 37 электроопор заменили на новые.
В Бурятии обнаружили 37 сгнивших электроопор
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