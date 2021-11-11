В Бурятии обнаружили 37 сгнивших электроопор

Прокуратура понудила заменить опасные столбы



Прокуратура Окинского района Бурятии проверила исполнение законодательства в сфере электроэнергетики в деятельности филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».



- Установлено, что 37 опор электросети на территории сельских поселений «Бурунгольское» и «Сойотское» находятся в аварийном состоянии. Имеется недопустимая степень загнивания столбов, повышен риск их падения, в результате чего населённые пункты могут быть обесточены, - сообщает прокуратура Бурятии.



Опасные опоры своевременно не заменили, пришли к выводу в прокуратуре.



Для устранения нарушений начальнику Тункинского РЭС было внесено прокурорское представление. После этого 37 электроопор заменили на новые.





