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В Бурятии обнаружили 37 сгнивших электроопор

В Бурятии обнаружили 37 сгнивших электроопор
Общество,  Фото:pexels.com
Прокуратура понудила заменить опасные столбы

Прокуратура Окинского района Бурятии проверила исполнение законодательства в сфере электроэнергетики в деятельности филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».

- Установлено, что 37 опор электросети на территории сельских поселений «Бурунгольское» и «Сойотское» находятся в аварийном состоянии. Имеется недопустимая степень загнивания столбов, повышен риск их падения, в результате чего населённые пункты могут быть обесточены, - сообщает прокуратура Бурятии.

Опасные опоры своевременно не заменили, пришли к выводу в прокуратуре.

Для устранения нарушений начальнику Тункинского РЭС было внесено прокурорское представление. После этого 37 электроопор заменили на новые.


прокуратура электроснабжение

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