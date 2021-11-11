В Бурятии гимназию так и не привели в порядок после халтурного ремонта



Эксперты Народного фронта в Бурятии обратились в прокуратуру Селенгинского района по факту некачественного капремонта здания гимназии № 2 Гусиноозёрска, в которой обучаются более 400 учеников. Как сообщал «Байкал-Daily», на капитальный ремонт было выделено около 14 млн рублей, однако затем со здания начала отваливаться штукатурка , и обнаружили другие дефекты.





Член центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина в октябре 2021 года побывала в Бурятии, в том числе она заехала в Гусиноозёрск. Больше всего известную общественницу возмутило как раз состояние гимназии №2.



Народный фронт дважды обращался в прокуратуру. Надзорный орган внёс представление об устранении нарушений со стороны подрядчика. Директор гимназии был оштрафован за бездействие, поскольку не велась претензионная работа с подрядчиком, занимавшимся капремонтом.После внесения представления прокуратуры гимназия потребовала устранить дефекты. Фирма, который занималась капремонтом, должна была переустановить водосточную систему по всему периметру здания, перестелить линолеум в коридоре первого этажа здания, отремонтировать ламинат в актовом зале, штукатурное покрытия фасада здания, сделать облицовку парадного крыльца керамической плиткой заново. Также со строительной фирмы потребовали штраф в 139,5 тысяч рублей.Однако реакции подрядчика не последовало, в связи с чем руководство гимназии в июле 2020 года обратилось в Арбитражный суд с иском об обязании устранения недостатков работ и взыскании штрафа.- В настоящее время вынесено решение Арбитражного суда в пользу истца. В срок до 15 мая 2021 года суд обязал подрядчика выполнить работы по устранению недостатков, согласно претензионному перечню. Однако, по словам администрации района, специалисты не могут найти ответчика и взыскать с него понесённый ущерб по решению суда. Тем временем школа всё ещё не приведена в должное состояние. Считаем, что подобные случаи, а тем более касающиеся строительства объектов социальной инфраструктуры, не должны оставаться без внимания и должного контроля со стороны надзорных ведомств, – прокомментировал активист Народного фронта в Бурятии Сергей Лесников.Представители Народного фронта считают, что учитывая сигналы о недочётах в ремонте, которые отправляли ещё в ходе проведения работ, можно говорить также и безалаберном отношении со стороны заказчика. Общественники направили обращение в прокуратуру с просьбой выявить лиц, участвовавших в приёмке здания гимназии.