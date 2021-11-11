Здание нуждалось в качественном утеплении
В Бурятии завершился капитальный ремонт хирургического и родильного отделений Еравнинской центральной районной больницы. Был отремонтирован фасад здания, установлена вентиляционная система операционного блока хирургического отделения и утеплено здание изнутри и снаружи.
- Здание родильного и хирургического отделений построено в 1984 году. Оно старое и нуждалось в качественном утеплении, чего мы очень ждали. Сейчас здание уже утеплили изнутри и снаружи, заменили крышу и полностью обновили электроснабжение. Также провели вентиляцию и обновили здание изнутри, — рассказала главный врач Еравнинской ЦРБ Цырен-Ханда Гончикдоржиева.
Капитальный ремонт произведён в рамках модернизации первичного звена здравоохранения на 24 млн 409 тыс. рублей.
Напомним, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в Бурятии в 2021 году завершён капитальный ремонт стационара Гусиноозёрской ЦРБ, офиса врача общей практики в Новоильинске, поликлиники Кабанской ЦРБ посёлка Каменск, терапевтического отделения Кабанской ЦРБ и детской поликлиники в селе Багдарин.
В остальных медицинских организациях капитальный ремонт завершится к концу 2021 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В Бурятии завершился ремонт отделений Еравнинской ЦРБ
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