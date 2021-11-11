Теперь спортсмен сможет принять участие во Всемирных играх
Спортсмен Иркутской области, заслуженный мастер спорта России Сергей Гайшинец стал бронзовым призёром чемпионата мира по пауэрлифтингу по троеборью. Соревнования проходят с 8 по 13 ноября в Ставангере в Норвегии.
Сергей Гайшинец завоевал бронзовую медаль среди мужчин в весовой категории 74 кг с суммой троеборья 842,5 кг. Из них в приседаниях он занял второе место с результатом 325 кг, в тяге становой стал третьим с результатом 305 кг и в жиме лёжа его результат составил 212,5 кг.
Этот чемпионат мира является отборочным на XI Всемирные игры. По его итогам Сергей Гайшинец получил лицензию на Всемирные игры, которые с 7 по 17 июля 2022 года пройдут в США. Спортсмен тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у заслуженного тренера России Александра Деханова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутский пауэрлифтер стал призёром чемпионата мира
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