Иркутский пауэрлифтер стал призёром чемпионата мира

Общество, Фото: международная федерация пауэрлифтинга

Теперь спортсмен сможет принять участие во Всемирных играх



Спортсмен Иркутской области, заслуженный мастер спорта России Сергей Гайшинец стал бронзовым призёром чемпионата мира по пауэрлифтингу по троеборью. Соревнования проходят с 8 по 13 ноября в Ставангере в Норвегии.



Сергей Гайшинец завоевал бронзовую медаль среди мужчин в весовой категории 74 кг с суммой троеборья 842,5 кг. Из них в приседаниях он занял второе место с результатом 325 кг, в тяге становой стал третьим с результатом 305 кг и в жиме лёжа его результат составил 212,5 кг.



Этот чемпионат мира является отборочным на XI Всемирные игры. По его итогам Сергей Гайшинец получил лицензию на Всемирные игры, которые с 7 по 17 июля 2022 года пройдут в США. Спортсмен тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у заслуженного тренера России Александра Деханова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



