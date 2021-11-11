В Бурятии выберут «Книги года»

В этом году конкурс проводится в шести номинациях



Стартует ежегодный республиканский конкурс «Книга года Республики Бурятия». Согласно положению на конкурс предоставляется книжная продукция, выпущенная в Бурятии с сентября 2020 года и поступившая в центр обязательного экземпляра национальных и краеведческих документов национальной библиотеки РБ.



Книги могут быть представлены авторами, издательствами, издающими организациями и полиграфическими предприятиями всех форм собственности, находящиеся на территории республики.



Комиссия рассматривает издания по следующим номинациям:

- «Лучшая книга года»;

- «Лучшая книга года на бурятском языке»;

- «Лучшее полиграфическое исполнение издания»;

- «Лучшая книга для детей и юношества»;

- «Лучшее учебно-методическое издание»;

- «Лучшее специальное издание для слепых и слабовидящих».



В этом году конкурс отмечает юбилей – 25 лет. Первый республиканский конкурс состоялся в 1997 году по четырём номинациям: «Лучшая книга года», «Лучшая книга на бурятском языке» и «Лучшее детское издание». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



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