Семь работников двух организаций работали оформления трудовых отношений
Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии работодатели двух лесоперерабатывающих организаций уклонялись от оформления трудовых договоров с семью работниками.
В отношении руководителя организации и индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела. Государственная инспекция труда в Бурятии работодателей оштрафовала.
По результатам рассмотрения представлений прокурора района с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии двух работодателей оштрафовали за отсутствие трудовых договоров
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