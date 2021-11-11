В Бурятии двух работодателей оштрафовали за отсутствие трудовых договоров

Семь работников двух организаций работали оформления трудовых отношений



Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии работодатели двух лесоперерабатывающих организаций уклонялись от оформления трудовых договоров с семью работниками.



В отношении руководителя организации и индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела. Государственная инспекция труда в Бурятии работодателей оштрафовала.



По результатам рассмотрения представлений прокурора района с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

