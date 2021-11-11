 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

В Бурятии двух работодателей оштрафовали за отсутствие трудовых договоров

В Бурятии двух работодателей оштрафовали за отсутствие трудовых договоров
Общество,  Фото:pexels.com
Семь работников двух организаций работали оформления трудовых отношений

Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии работодатели двух лесоперерабатывающих организаций уклонялись от оформления трудовых договоров с семью работниками.

В отношении руководителя организации и индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела. Государственная инспекция труда в Бурятии работодателей оштрафовала.

По результатам рассмотрения представлений прокурора района с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии учителям со снизившейся зарплатой сделают перерасчёт
В Бурятии учителям со снизившейся зарплатой сделают перерасчёт
Общество, 11.11.2021
Заработок многих педагогов снизился после уменьшения числа учеников в школе
В Бурятии задержали охотника, не имеющего разрешения
В Бурятии задержали охотника, не имеющего разрешения
Общество, 11.11.2021
При себе у мужчины было охотничье оружие   
Минпромторг Бурятии с нарушением выдавал субсидии по нацпроекту
Минпромторг Бурятии с нарушением выдавал субсидии по нацпроекту
Общество, 11.11.2021
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений 
В Бурятии двух работодателей оштрафовали за отсутствие трудовых договоров
В Бурятии двух работодателей оштрафовали за отсутствие трудовых договоров
Общество, 11.11.2021
Семь работников двух организаций работали оформления трудовых отношений 
В Бурятии экс-сотрудник ГИБДД вернёт сумму взятки
В Бурятии экс-сотрудник ГИБДД вернёт сумму взятки
Общество, 11.11.2021
Деньги отправят в доход страны 
Иркутск примет турнир по армейскому рукопашному бою
Иркутск примет турнир по армейскому рукопашному бою
Общество, 11.11.2021
Соревнования посвятят памяти кавалера ордена мужества Павла Скороходова
Улан-Удэ станет площадкой «Джаза на Байкале»
Улан-Удэ станет площадкой «Джаза на Байкале»
Общество, 10.11.2021
Фестиваль пройдёт с соблюдением концепции «ковид-фри»
В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «Творчество без границ»
В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «Творчество без границ»
Общество, 10.11.2021
Онлайн-мероприятие будет посвящено международному дню инвалидов
В Иркутске разыграют женский кубок России по хоккею с мячом
В Иркутске разыграют женский кубок России по хоккею с мячом
Общество, 10.11.2021
В соревнованиях участвуют шесть команд,
В Бурятии прошло первенство по русским шашкам
В Бурятии прошло первенство по русским шашкам
Общество, 10.11.2021
В онлайн-турнире участвовали дети 2004 года рождения и младше
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
Общество, 10.11.2021
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
В Иркутске в одном вольере уживаются ястреб, коршун и совы
В Иркутске в одном вольере уживаются ястреб, коршун и совы
Общество, 10.11.2021
Условия зоопарка позволяют птицам мирно сосуществовать на общей территории
В Бурятии стартовала реализация проекта «Забота о ближнем»
В Бурятии стартовала реализация проекта «Забота о ближнем»
Общество, 10.11.2021
Почти миллион рублей выделено на совершенствование надомного ухода за пожилыми и инвалидами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^