В Улан-Удэ намерены добиваться дополнительного финансирования на защиту школ и детсадов

Депутаты горсовета и Народного Хурала обратятся в Госдуму
Сегодня в Улан-Удэнском городском совете депутатов прошло заседание комитета по социальной политике. В повестку было включено два вопроса. Депутаты обсудили организацию безопасности детей в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования, а также возможность возвращения ставок педагогов дополнительного образования в школы Улан-Удэ.
Перед началом каждого учебного года полицейские, спасатели, Росгвардия, специалисты администрации и депутаты проверяют городские учебные заведения на обеспечение безопасности, как пожарной, так и физической. По словам председателя комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Дениса Гармаева, особое внимание уделяется людям, которые дежурят в школах.
- Сегодня мы выяснили, что четвёртая категория охраны – это люди, которые по своим требованиям физически не вступают в никакие отношения. Просто реагируют визуально на какие-то правонарушения, связанные с охраной школ. Зачастую это один человек на всю школу. Мы выразили своё недовольство, что это люди очень престарелого возраста, - рассказал Денис Гармаев.
Чтобы обеспечивать школы более подготовленной охраной, нужно увеличивать финансирование на оплату их работы. Однако ни в муниципальном бюджете, ни в республиканском, денег на это нет.
Депутаты горсовета, совместно с Народным Хуралом намерены выходить с инициативой о дополнительном финансировании на федеральный уровень.
- Это, в принципе, роль государства, оборонять и охранять наших детей в школах. Но для того, чтобы государство эту роль выполняло, нужно хорошо финансировать. На местном уровне мы этого сделать не можем, - отметил Денис Гармаев.
По второму вопросу, о возможности возвращения ставок педагогов дополнительного образования в школы Улан-Удэ, окончательного решения так и не было принято. Его отправили на дополнительное изучение.
Тут проблема заключается в том, что в начале 2021 года было принято решение о переводе педагогов дополнительного образования из школ в дома творчества. По этому поводу мнения директоров разделились. Кто-то называет это решение нецелесообразным, а кто-то, напротив, считает, что педагоги должны обучать детей в домах творчества.
- Этот вопрос доизучают и определятся всё-таки: возвращать преподавателей допобразования в школы или нет. Мнения сегодня разделились, и пока решения нет. Но этот вопрос надо было поднимать, его надо было обсуждать. Я думаю, что КПД от этого обсуждения будет чуть позже. Было предложение внести, это должен внести минобразования, изменения в постановление. Одно-два слова добавить и тогда у школ будет право выбора, а не строго, что именно они будут лишены этого права. Директора могут сами принимать решение, - подытожил председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев.
В Улан-Удэ намерены добиваться дополнительного финансирования на защиту школ и детсадов
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