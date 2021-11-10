Занятие проходило в рамках урока вежливости
В рамках месячника вежливости в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ с осуждёнными провели уроки вежливости. Темой занятия стал речевой этикет.
- Психолог учреждения прочитала лекцию, подробно рассказала о том, что такое речевой этикет и почему он необходим. После чего женщинам показали варианты поведения людей в разных ситуациях. Такие занятия с осуждёнными проходят для недопущения конфликтных ситуаций, формирования взаимного уважения и вежливого общения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённых женщин обучили речевому этикету
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети получили имена Мирослава и Мирон
На двери кабинета терапевта запечатлели объявление, немало удивившее горожан
Полицейские награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения»
Пассажиры маршрута в Сосновый Бор почти на час опоздали на работу
На ремонт выделили более 9 млн рублей
Жители Бурятии благодарят за «любимую песню своей молодости»
Перед региональным оператором поставлена задача вернуться в нормальный график
По словам горожан, горы отходов кое-где не вывозят несколько недель
Врачи уже провели первую операцию
Со льда удобнее добывать вкусные водоросли
Цирк был официально создан 10 ноября 2000 года
Жительница Бурятии искала на передаче новую семью для своего сына, так как знала, что умирает
В столице Бурятии КГХ отчитался о старте отопительного сезона
В доме, который рассматривался для сирот, обнаружили множество проблем
Любой желающий может прислать свои работы