В Улан-Удэ осуждённых женщин обучили речевому этикету

Занятие проходило в рамках урока вежливости



В рамках месячника вежливости в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ с осуждёнными провели уроки вежливости. Темой занятия стал речевой этикет.



- Психолог учреждения прочитала лекцию, подробно рассказала о том, что такое речевой этикет и почему он необходим. После чего женщинам показали варианты поведения людей в разных ситуациях. Такие занятия с осуждёнными проходят для недопущения конфликтных ситуаций, формирования взаимного уважения и вежливого общения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

