Иркутских полицейских наградили за спасение людей

В феврале сотрудник патрульно-постовой службы Иркутска Дмитрий Ковков вместе с коллегами эвакуировал жильцов из горящего дома. Утром в центральной части города полицейские заметили дым на крыше двухэтажного деревянного строения. О случившемся они тут же сообщили в МЧС, вывели из здания людей, в том числе пожилых и детей. После они помогли вынести их имущество.





Вручая награды, начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук поблагодарил сержантов полиции за смелые и самоотверженные действия, благодаря которым удалось избежать трагических последствий.









По информации ГУ МВД России по Иркутской области

Сегодня в Иркутске, в День сотрудника органов внутренних дел, медалями МВД России «За смелость во имя спасения» награждены старшие сержанты полиции Дмитрий Ковков и Дмитрий Говорин.В ноябре 2020 года в составе экипажа патрульно-постовой службы в городе Шелехове Дмитрий Говорин спас из горящего дома троих детей и их родителей. Ночью полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что её сожитель ведёт себя агрессивно. Мужчина выламывал дверь, разбивал окна и высказывал угрозы. Прибывшие на место происшествия, полицейские увидели охваченный пламенем одноэтажный дом и поспешили на помощь жильцам.В подъезде они заметили, что дверь одной из квартир подпирает нетрезвый мужчина, тем самым препятствует находящимся внутри людям покинуть горящее здание. Предположив, что именно он может быть причастен к поджогу, Дмитрий Говорин вместе с коллегой обезвредили мужчину. Затем они помогли выбраться из задымленной квартиры троим детям и двум взрослым. После этого разбудили остальных жителей и отвели на безопасное расстояние от дома. Предполагаемого поджигателя задержали и доставили в отдел полиции.