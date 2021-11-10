Иркутских полицейских наградили за спасение людей

Сегодня в Иркутске, в День сотрудника органов внутренних дел, медалями МВД России «За смелость во имя спасения» награждены старшие сержанты полиции Дмитрий Ковков и Дмитрий Говорин.
В феврале сотрудник патрульно-постовой службы Иркутска Дмитрий Ковков вместе с коллегами эвакуировал жильцов из горящего дома. Утром в центральной части города полицейские заметили дым на крыше двухэтажного деревянного строения. О случившемся они тут же сообщили в МЧС, вывели из здания людей, в том числе пожилых и детей. После они помогли вынести их имущество.
В ноябре 2020 года в составе экипажа патрульно-постовой службы в городе Шелехове Дмитрий Говорин спас из горящего дома троих детей и их родителей. Ночью полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что её сожитель ведёт себя агрессивно. Мужчина выламывал дверь, разбивал окна и высказывал угрозы. Прибывшие на место происшествия, полицейские увидели охваченный пламенем одноэтажный дом и поспешили на помощь жильцам.
В подъезде они заметили, что дверь одной из квартир подпирает нетрезвый мужчина, тем самым препятствует находящимся внутри людям покинуть горящее здание. Предположив, что именно он может быть причастен к поджогу, Дмитрий Говорин вместе с коллегой обезвредили мужчину. Затем они помогли выбраться из задымленной квартиры троим детям и двум взрослым. После этого разбудили остальных жителей и отвели на безопасное расстояние от дома. Предполагаемого поджигателя задержали и доставили в отдел полиции.
Вручая награды, начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук поблагодарил сержантов полиции за смелые и самоотверженные действия, благодаря которым удалось избежать трагических последствий.
По информации ГУ МВД России по Иркутской области