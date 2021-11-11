Соревнования посвятят памяти кавалера ордена мужества Павла Скороходова
С 12 по 13 ноября в Иркутске состоится шестой всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования посвящены памяти кавалера ордена мужества, подполковника ФСБ Павла Скороходова.
Победителей и призёров наградят медалями. Также чемпионам соревнований вручат пояса победителей.
Турнир пройдёт во дворце спорта «Труд». Об этом сообщает Иркутская федерация армейского рукопашного боя.
Возрастное ограничение 6+
Иркутск примет турнир по армейскому рукопашному бою
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