Иркутск примет турнир по армейскому рукопашному бою

Соревнования посвятят памяти кавалера ордена мужества Павла Скороходова



С 12 по 13 ноября в Иркутске состоится шестой всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования посвящены памяти кавалера ордена мужества, подполковника ФСБ Павла Скороходова.



Победителей и призёров наградят медалями. Также чемпионам соревнований вручат пояса победителей.



Турнир пройдёт во дворце спорта «Труд». Об этом сообщает Иркутская федерация армейского рукопашного боя.



Возрастное ограничение 6+

