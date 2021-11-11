В Улан-Удэ днём до +5
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 ноября в республике без осадков, в конце дня по северному Прибайкалью снег. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём +2,+7, местами 0,-5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура днём +3,+5.
В Бурятии сохраняется плюсовая погода
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