На ремонт выделили более 9 млн рублей
В Заиграевском районе Бурятии завершён капитальный ремонт Новоильинского центра общей врачебной практики. Здание уже оснащено оборудованием и аппаратурой, завершены монтажные работы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Масштабный ремонт вёлся с 20 июля. Администрация Заиграевской центральной районной больницы заключила контракт на сумму более 9 млн. Также Заиграевская центральная районная больница выделила почти миллиона рублей на внутреннюю отделку здания.
Работы по контракту с ООО «Энергострой» уже выполнены. Перекрыта кровля здания, заменены окна, произведена обшивка и утепление стен, устройство потолков, внутреннее освещение и проведение автоматической пожарной сигнализации.
Здание площадью 300 квадратных метров вмещает в себя стационар дневного пребывания и отделение скорой помощи.
В Бурятии отремонтировали сельский центр общей врачебной практики
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