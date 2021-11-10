В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «Творчество без границ»

Онлайн-мероприятие будет посвящено международному дню инвалидов



В декабре в Бурятии пройдёт республиканский фестиваль-конкурс народного художественного творчества «Творчество без границ», посвящённый международному дню инвалидов. Мероприятие проведут в онлайн-формате. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья.



- Фестиваль-конкурс «Творчество без границ», проходящий раз в два года, является одним из востребованных и популярных в нашем регионе. Цели мероприятия: помощь людям с ОВЗ в их социальной адаптации и творческой самореализации, содействие развитию творческих способностей детей и молодёжи с инвалидностью, применение их творческого и интеллектуального потенциала в сфере культуры, - отметили в пресс-службе республиканского центра народного творчества.



Фестиваль «Творчество без границ» состоится по следующим номинациям: «Инструментальное искусство», «Вокальное искусство», «Традиционный фольклор», «Театральное искусство», «Жестовая песня», «Хореографическое искусство» и «Цирковое искусство».



Для участия в фестивале-конкурсе до 15 ноября необходимо отправить заявку по установленной форме, согласие на обработку персональных данных и видеозапись выступления. Требования к видео: продолжительность не более 3 минут. Заявку и материалы для участия в мероприятии следует отправить на электронный адрес oaorcnt@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.



Возрастное ограничение 6+

