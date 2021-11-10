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Бурятский артист снял клип на песню «Сэлэнгэ»

Бурятский артист снял клип на песню «Сэлэнгэ»
Общество, 
Жители Бурятии благодарят за «любимую песню своей молодости»

Заслуженный артист Бурятии Бүтидэй Дондок-Сэрэн снял клип на песню «Сэлэнгэ». Клип появился на днях на YouTube-канале театра «Байкал».

«Сэлэнга» - это известная песня, созданная поэтом Даши Дамбаевым на музыку Базыра Цырендашиева. В ней исполнитель как бы смотрит на свою жизнь. Он вспоминает, как рос под колыбельные своей матери, о том, как возмужал и повзрослел. Задаваясь вопросами о ушедшем детстве, он встречает милую девушку и, восхищаясь красотой родной земли, обещает воспевать её всю жизнь. Первым исполнителем песни стал известный певец Жамсаран Дандаров.


Пользователи высоко оценили работу. Они оставляют комментарии: «Прекрасное исполнение, с замиранием сердца слушаю его песни», «Очень душевно», «Любимая песня нашей молодости студенческой! Браво!», «Прослушала утром, и весь день хорошее настроение», «Отличное исполнение! Любимая песня нашей молодости. Круто!».


клип музыканты

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