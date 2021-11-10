Бурятский артист снял клип на песню «Сэлэнгэ»

Заслуженный артист Бурятии Бүтидэй Дондок-Сэрэн снял клип на песню «Сэлэнгэ». Клип появился на днях на YouTube-канале театра «Байкал».



«Сэлэнга» - это известная песня, созданная поэтом Даши Дамбаевым на музыку Базыра Цырендашиева. В ней исполнитель как бы смотрит на свою жизнь. Он вспоминает, как рос под колыбельные своей матери, о том, как возмужал и повзрослел. Задаваясь вопросами о ушедшем детстве, он встречает милую девушку и, восхищаясь красотой родной земли, обещает воспевать её всю жизнь. Первым исполнителем песни стал известный певец Жамсаран Дандаров.





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Пользователи высоко оценили работу. Они оставляют комментарии: «Прекрасное исполнение, с замиранием сердца слушаю его песни», «Очень душевно», «Любимая песня нашей молодости студенческой! Браво!», «Прослушала утром, и весь день хорошее настроение», «Отличное исполнение! Любимая песня нашей молодости. Круто!».