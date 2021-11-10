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В Иркутске в одном вольере уживаются ястреб, коршун и совы

В Иркутске в одном вольере уживаются ястреб, коршун и совы
Общество,  Фото:пресс-служба Иркутского зоосада
Условия зоопарка позволяют птицам мирно сосуществовать на общей территории

Месяц в Иркутский зоосад попал ястреб осоед со сломанным крылом. Птице зафиксировали место перелома, но активное поведение пернатого привело к тому, что кости вновь сместились, и крыло срослось неправильно. Летать ястреб теперь не сможет, поэтому его пришлось оставить.

Примерно в то же время в зоосад передали чёрного коршуна с травмой крыла, также несовместимой с дальнейшими полётами. Он тоже обрёл здесь постоянное жилище.

Так как травмированных птиц из дикой природы в зоосаде много, а строить для них дополнительные вольеры возможности нет, сотрудники решили поселить коршуна и осоеда к филину и неясыти.

Эти совиные без какой-либо агрессии приняли новичков, и сейчас птицы спокойно уживаются вместе. Такое поведение можно объяснить двумя факторами: достаточным количеством еды и тем, что пернатые живут на разных уровнях высокого вольера. Отсутствие проблем с кормом исключает борьбу за добычу, а возможность выбрать свой участок и не пересекаться с соседями позволяет избегать стрессовых ситуаций. Филин и неясыть заняли верхние «этажи» жилища, тогда как нелетающие коршун и осоед остаются внизу.

- Опыт необычного соседства хищных пернатых в зоосаде уже есть. У нас достаточно долгое время совместно проживают мохноногий канюк, коршун и маленькие соколы пустельги. В дикой природе при таком близком контакте более крупные птицы наверняка прогнали уступающих в размерах сородичей и даже могли принять их за добычу. Но условия зоопарка позволяют птицам мирно сосуществовать на общей территории, – сообщает пресс-служба Иркутского зоосада.
Иркутск зоопарк птицы

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