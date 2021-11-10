В Бурятии начались первые увольнения в запас

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Военнослужащие, выслужившие срок службы по призыву, едут домой



В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, началось увольнение и отправка к местам проживания для постановки на воинский учёт военнослужащих по призыву, выслуживших установленный срок службы.



В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях исключены торжественные мероприятия. Перед убытием каждому военнослужащему выдаются средства индивидуальной защиты: антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания.



- Закупка билетов для следования на железнодорожном, автомобильном и авиационном транспорте осуществляется заблаговременно по воинским перевозочным документам, дающим им право бесплатного проезда к месту постановки на учёт по месту жительства. Доставка военнослужащих к вокзалам и аэропортам производится на служебном автотранспорте, прошедшем специальную обработку, - сообщает пресс-служба ВВО.



Всего из рядов общевойсковой армии Восточного военного округа будет уволено в запас около 500 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

