Военнослужащие, выслужившие срок службы по призыву, едут домой
В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, началось увольнение и отправка к местам проживания для постановки на воинский учёт военнослужащих по призыву, выслуживших установленный срок службы.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях исключены торжественные мероприятия. Перед убытием каждому военнослужащему выдаются средства индивидуальной защиты: антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания.
- Закупка билетов для следования на железнодорожном, автомобильном и авиационном транспорте осуществляется заблаговременно по воинским перевозочным документам, дающим им право бесплатного проезда к месту постановки на учёт по месту жительства. Доставка военнослужащих к вокзалам и аэропортам производится на служебном автотранспорте, прошедшем специальную обработку, - сообщает пресс-служба ВВО.
Всего из рядов общевойсковой армии Восточного военного округа будет уволено в запас около 500 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
В Бурятии начались первые увольнения в запас
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