Улан-Удэ обрастает мусорными завалами

По словам горожан, горы отходов кое-где не вывозят несколько недель
В Улан-Удэ вновь обострилась мусорная проблема. Горожане массово жалуются на переполненные мусорные баки. Так, житель Железнодорожного района города Александр рассказал «Байкал-Daily», что мусор возле его дома не вывозится порядка трёх недель. Аналогичная проблема в соседнем дворе.
- Около трёх недель это уже всё длится. Тогда я добился в какой-то момент добился того, чтобы его вывезли. Мусор вывезли с горем пополам. На той неделе уже не вывезли и до сегодняшнего дня. Туда (в «ЭкоАльянс» - прим. ред.) невозможно просто дозвониться, по 10, по 15 минут ждёшь и сбой вызова, - рассказал горожанин.
Накануне мужчина побывал в центральном офисе регионального «мусорного» оператора «ЭльАльянс». Здесь ему пояснили, что мусор всё же будет вывезен, но, как скоро не уточнили.
Улан-удэнцу не позволяет совесть бросать мусор не в контейнер, тем самым загрязняя прилегающую территорию. «Я же не могу всё раскидать, они же метлой подметать не будут», - рассказывает горожанин.
- Спросил про оплату, никакого перерасчёта не будет. Мне сказали: «Вам всё вывезут», - добавил мужчина.
На аналогичные проблемы горожане жалуются в соцсетях. Так, в паблике online_buryatia опубликовали обращение подписчика с вопросом «Почему в городе не вывозят мусор?». Для подкрепления своих слов местный житель приложил снимки заполненных мусорных баков.
В комментариях горожане отметили, что подобная картина наблюдается во многих уголках Улан-Удэ: «20 квартал тоже самое», «В октябре мы заплатили 9 тысяч, после чего не слухом не духом не видать «ЭкоАльянс». Где вы, ау?», «Везде такая картина», «От этого мусора может ещё какая-нибудь болезнь появится».
«Острая нехватка машин»
В самом «ЭкоАльянсе» подтвердили наличие проблемы, сообщив, что сложилась нехватка машин.
- На прошлой неделе компания испытала трудности в виде остановки трёх крупных подрядчиков по транспортировке ТКО. С двумя из них удалось заключить мирные соглашения, а с одним из перевозчиков не удалось достигнуть решения ситуации мирным путём. Вследствие, по городу сейчас острая нехватка машин. На данный момент принимаются все необходимые меры по недопущению завалов, - сообщила пресс-секретарь «ЭкоАльянса» Дора Хамаганова.
Дали три дня
В мэрии Улан-Удэ, в свою очередь, сообщили, что проблемы с вывозом мусора возникли из-за долгов регионального оператора перед подрядчиками.
Сегодня мэр Игорь Шутенков дал поручение руководителям районных администраций проконтролировать вывоз скопившегося мусора в течение ближайших трех дней – среду, четверг и пятницу. Задача очистить контейнерные площадки в такой срок была поставлена перед «Экоальянсом» сегодня на планерном совещании, сообщили в пресс-службе администрации города.
- Я попрошу глав районных администраций держать на контроле этот вопрос, а также проконтролировать выход озвученного количества машин в каждом районе. И на разгребание накопившихся завалов три дня – среда, четверг и пятница, чтобы в субботу и воскресенье опять не накопить, - подчеркнул мэр.
По словам директора «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина, на сегодня в Октябрьском районе работает 21 единица техники, в том числе 14 единиц спецтехники и 7 бортовых. В Советском районе – 15 единиц техники и в Железнодорожном – 13 единиц.
- Ситуация сохраняется достаточно сложной. Проблема усугубилась тем, что компания «Бабр», которая обслуживала Железнодорожный район, также еще являлась подрядчиком по Муйскому району. Пришлось срочно туда направлять одну машину, два водителя уехали в Таксимо. Это опять же в условиях того, что и так не хватает машин и водителей. И еще ситуация усугубилась заболеваемостью – у нас несколько водителей просто выбыли, срочно искали людей, и пару дней две машины просто простояли из-за того, что отсутствуют водители, - сообщил Дмитрий Дружинин.
Сейчас, по его словам, «проблема решена, все машины укомплектованы и вышли на линии». В Октябрьский и Железнодорожный районы дополнительно направлены по две машины. Кроме того, на следующей неделе ожидается дополнительная техника от регионального оператора Иркутской области «РТ-НЭО».
- Сейчас основная задача разгрести завалы, которые накопились, и на следующей неделе задача вернуться в нормальный график, в первую очередь, по частному сектору. Я думаю, что до конца следующей недели в график войдём и все вопросы, связанные с вывозом, снимем, - пообещал директор «Экоальянса».
Улан-Удэ обрастает мусорными завалами
Общество, Фото:
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