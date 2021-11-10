В Улан-Удэ офтальмологи получили новое лазерное оборудование

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Врачи уже провели первую операцию



В отделение микрохирургии глаза в республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Улан-Удэ поступил новый офтальмологический фотокоагулятор французского производителя. «Он отличается высоким качеством, удобством использования и расширенными возможностями применения. У специалистов появится возможность использовать и внедрять новые техники не только коагуляции сетчатки, но и эндолазерной коагуляции», - сообщили в минздраве Бурятии.



Чтобы работать на фотокоагуляторе, офтальмологи отделения микрохирургии глаза прошли полное обучение. Оксана Сверкунова, как ведущий лазерный офтальмохирург, уже провела первую операцию.

