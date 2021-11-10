Врачи уже провели первую операцию
В отделение микрохирургии глаза в республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Улан-Удэ поступил новый офтальмологический фотокоагулятор французского производителя. «Он отличается высоким качеством, удобством использования и расширенными возможностями применения. У специалистов появится возможность использовать и внедрять новые техники не только коагуляции сетчатки, но и эндолазерной коагуляции», - сообщили в минздраве Бурятии.
Чтобы работать на фотокоагуляторе, офтальмологи отделения микрохирургии глаза прошли полное обучение. Оксана Сверкунова, как ведущий лазерный офтальмохирург, уже провела первую операцию.
В Улан-Удэ офтальмологи получили новое лазерное оборудование
Общество, Фото:
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