Цирк был официально создан 10 ноября 2000 года
Сегодня 21 год со дня основания Государственного цирка Бурятии. Пользователи поздравляют артистов на официальных страницах учреждения в соцсетях, желают успехов и вдохновения.
Государственный цирк был создан 10 ноября 2000 года. Первыми артистами стали выпускники национальной цирковой школы-студии.
- Свой талант и опыт вложили в становление Бурятского цирка его первые педагоги: Ц.-О. Сэлэнгэ, Б. Тумэрбаатор, Б. Борхуу, М. Гандболд, У. Энхэбаатар, Д. Алтантунгалак. В репертуаре труппы представлены многие популярные цирковые жанры: клоунада, воздушная гимнастика, акробатика, жонглирование, эквилибристика, игры с хула-хупами, скакалками, «каучук». И с каждым годом творческая копилка коллектива обогащается новыми оригинальными номерами, - рассказали в Государственном цирке Бурятии.
В цирке отмечают, что постановки ориентированы на массовую аудиторию.
Цирк Бурятии отмечает 21-летие
Общество, Фото:
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