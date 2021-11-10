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Цирк Бурятии отмечает 21-летие

Цирк Бурятии отмечает 21-летие
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Цирк был официально создан 10 ноября 2000 года

Сегодня 21 год со дня основания Государственного цирка Бурятии. Пользователи поздравляют артистов на официальных страницах учреждения в соцсетях, желают успехов и вдохновения.

Государственный цирк был создан 10 ноября 2000 года. Первыми артистами стали выпускники национальной цирковой школы-студии.

- Свой талант и опыт вложили в становление Бурятского цирка его первые педагоги: Ц.-О. Сэлэнгэ, Б. Тумэрбаатор, Б. Борхуу, М. Гандболд, У. Энхэбаатар, Д. Алтантунгалак. В репертуаре труппы представлены многие популярные цирковые жанры: клоунада, воздушная гимнастика, акробатика, жонглирование, эквилибристика, игры с хула-хупами, скакалками, «каучук». И с каждым годом творческая копилка коллектива обогащается новыми оригинальными номерами, - рассказали в Государственном цирке Бурятии.

В цирке отмечают, что постановки ориентированы на массовую аудиторию.
цирк

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