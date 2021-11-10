 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

В Бурятии сиротам едва не дали квартиры в доме – отхожем месте

В Бурятии сиротам едва не дали квартиры в доме – отхожем месте
Общество,  Фото:pixabay.com
В доме, который рассматривался для сирот, обнаружили множество проблем

В республике более 5000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общественный контроль помогает им получить качественные квартиры после 18-летия. Недавно совместная работа чиновников и активистов помогла предотвратить покупку некачественного жилья для детей-сирот на бюджетные средства, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Плановый осмотр состоялся в октябре в селе Иволгинск. В ОНФ рассказали, что чиновники планировали купить в поселке две благоустроенные квартиры в двухэтажном доме в квартале Молодёжный стоимостью 1,3 млн руб. каждая. Однако после рекомендации общественников чиновники отказались от этой идеи – снаружи и внутри дом подвергся вандализму: повсюду были нецензурные надписи и признаки отхожего места, где люди и животные справляют нужду прямо в подъезде.

За зданием коридорного типа абсолютно не следят ни управляющая компания, ни жильцы. Рядом с домом нет парковки и детской площадки, а в помещениях дома регулярно, по словам местных жителей, собираются «криминальные элементы».

К тому же дом расположен на склоне, откуда вся дождевая и талая вода попадает в подъезд и подвал из-за отсутствия ограждения. Приобретение такой недвижимости стало бы настоящей проблемой для сирот, которые столкнулись бы с необходимостью проведения ремонта.

Взамен данного неудачного варианта в районе посёлка Тапхар были приобретены две качественные квартиры по цене чуть выше прежней – 1 млн 633 тыс. руб. каждая.

А осмотры четырёх квартир для сирот в селе Саган-Нур Мухоршибирского района показали, что там с жилищным фондом ситуация чуть лучше. Квартиры были признаны в целом качественными с небольшими недочётами – кое-где требуется небольшой косметический ремонт, в одной необходимо восстановить водоснабжение. Но в целом эти недочёты легко устранимы до момента покупки.

- Совместная работа помогает всесторонне изучить и сделать прозрачнее закупку предлагаемых для приобретения недвижимого имущества вариантов. Дети-сироты – это одна из социально незащищённых категорий граждан, которая зачастую самостоятельно не может отстоять свои интересы и нуждается в помощи. В результате общественного контроля у нас появилось предложение по возможному улучшению процедуры отбора недвижимости. Профильное ведомство правительства республики проводит организацию конкурсов по закупкам жилья для сирот. Мы отмечаем, что жилищный фонд в своём выборе вариантов для закупки ограничен. Возможно, это связано с тем, что закупками охватывается не весь рынок недвижимости региона и не все его участники. Считаем, что упрощение системы подачи заявки не только от юридических лиц (риелторов и застройщиков), но и от собственников недвижимости по процедуре закупки жилья поможет расширить выбор и создать условия для поиска без посредников более качественных объектов по приемлемым ценам на рынке недвижимости, - прокомментировал эксперт регионального отделения Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.

Ранее в Бурятии гремели скандалы, когда сиротам предоставляли непригодное для жизни жильё.



ОНФ сироты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянин разом выплатил долг по алиментам в 1,6 млн
Иркутянин разом выплатил долг по алиментам в 1,6 млн
Общество, 10.11.2021
Мужчина побоялся ареста имущества и оплатил долг полностью
В Улан-Удэ запустили первый проекционный светофор
В Улан-Удэ запустили первый проекционный светофор
Общество, 10.11.2021
Самый современный светофор установлен на Левом берегу
В Бурятии скончалась героиня передачи «Мужское / Женское»
В Бурятии скончалась героиня передачи «Мужское / Женское»
Общество, 10.11.2021
Жительница Бурятии искала на передаче новую семью для своего сына, так как знала, что умирает
Улан-удэнцы пока неохотно покупают авиабилеты в Таиланд
Улан-удэнцы пока неохотно покупают авиабилеты в Таиланд
Общество, 10.11.2021
Вопрос поднял гендиректор улан-удэнского аэропорта
В Бурятии коронавирус держится на одном уровне
В Бурятии коронавирус держится на одном уровне
Общество, 10.11.2021
Суточный прирост новых заражённых пока не опускается ниже 200
На севере Бурятии не запасли топливом к зиме
На севере Бурятии не запасли топливом к зиме
Общество, 10.11.2021
В дело вмешалась прокуратура 
Пьяная жительница Бурятии едва не устроила ДТП
Пьяная жительница Бурятии едва не устроила ДТП
Общество, 10.11.2021
У женщины не было водительских прав
Со дна Хубсугула подняли затонувший 36 лет назад пароход
Со дна Хубсугула подняли затонувший 36 лет назад пароход
Общество, 10.11.2021
Паровой буксир «Сухбаатар» был спущен на воду в 1956 году
Ноябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом
Ноябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом
Общество, 10.11.2021
В республики сохраняются плюсовые температуры 
В Агинском округе ставят спектакль о морин хууре
В Агинском округе ставят спектакль о морин хууре
Общество, 09.11.2021
Постановкой руководит режиссёр Бурятского театра драмы Олег Юмов
В Улан-Удэ стартовал «Art-прорыв»
В Улан-Удэ стартовал «Art-прорыв»
Общество, 09.11.2021
Лучшие работы участников представят на выставке в музее
В Чите открылся музей военно-исторической реконструкции
В Чите открылся музей военно-исторической реконструкции
Общество, 09.11.2021
Изюминкой обновлённого класса-музея стала землянка времён Великой Отечественной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^