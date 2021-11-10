В Бурятии сиротам едва не дали квартиры в доме – отхожем месте

В доме, который рассматривался для сирот, обнаружили множество проблем
В республике более 5000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общественный контроль помогает им получить качественные квартиры после 18-летия. Недавно совместная работа чиновников и активистов помогла предотвратить покупку некачественного жилья для детей-сирот на бюджетные средства, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
Плановый осмотр состоялся в октябре в селе Иволгинск. В ОНФ рассказали, что чиновники планировали купить в поселке две благоустроенные квартиры в двухэтажном доме в квартале Молодёжный стоимостью 1,3 млн руб. каждая. Однако после рекомендации общественников чиновники отказались от этой идеи – снаружи и внутри дом подвергся вандализму: повсюду были нецензурные надписи и признаки отхожего места, где люди и животные справляют нужду прямо в подъезде.
За зданием коридорного типа абсолютно не следят ни управляющая компания, ни жильцы. Рядом с домом нет парковки и детской площадки, а в помещениях дома регулярно, по словам местных жителей, собираются «криминальные элементы».
К тому же дом расположен на склоне, откуда вся дождевая и талая вода попадает в подъезд и подвал из-за отсутствия ограждения. Приобретение такой недвижимости стало бы настоящей проблемой для сирот, которые столкнулись бы с необходимостью проведения ремонта.
Взамен данного неудачного варианта в районе посёлка Тапхар были приобретены две качественные квартиры по цене чуть выше прежней – 1 млн 633 тыс. руб. каждая.
А осмотры четырёх квартир для сирот в селе Саган-Нур Мухоршибирского района показали, что там с жилищным фондом ситуация чуть лучше. Квартиры были признаны в целом качественными с небольшими недочётами – кое-где требуется небольшой косметический ремонт, в одной необходимо восстановить водоснабжение. Но в целом эти недочёты легко устранимы до момента покупки.
- Совместная работа помогает всесторонне изучить и сделать прозрачнее закупку предлагаемых для приобретения недвижимого имущества вариантов. Дети-сироты – это одна из социально незащищённых категорий граждан, которая зачастую самостоятельно не может отстоять свои интересы и нуждается в помощи. В результате общественного контроля у нас появилось предложение по возможному улучшению процедуры отбора недвижимости. Профильное ведомство правительства республики проводит организацию конкурсов по закупкам жилья для сирот. Мы отмечаем, что жилищный фонд в своём выборе вариантов для закупки ограничен. Возможно, это связано с тем, что закупками охватывается не весь рынок недвижимости региона и не все его участники. Считаем, что упрощение системы подачи заявки не только от юридических лиц (риелторов и застройщиков), но и от собственников недвижимости по процедуре закупки жилья поможет расширить выбор и создать условия для поиска без посредников более качественных объектов по приемлемым ценам на рынке недвижимости, - прокомментировал эксперт регионального отделения Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.
Ранее в Бурятии гремели скандалы, когда сиротам предоставляли непригодное для жизни жильё.
В Бурятии сиротам едва не дали квартиры в доме – отхожем месте
Общество, Фото:
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