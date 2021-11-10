В Бурятии пройдёт «Литературная мастерская»

Афанасий Мамедов - российский писатель, журналист, литературный критик. Финалист премии «Русский Букер» (2003, роман «Фрау Шрам»), премии «Книга года» в номинации «Проза года» (2004, сборник «Слон»), Бунинской премии (2005), премии «Ясная Поляна» (2005). Лауреат премии Юрия Казакова (2007, рассказ «Бекар»), премии имени И. П. Белкина (2010, повесть «У мента была собака»), Учительский Белкин (2011, повесть «У мента была собака»).











По информации Национальной библиотеки Бурятии

18-19 ноября в Бурятии в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения» (12+) состоится «литературная мастерская» - мастер-классы в формате онлайн.Мастер-классы для поэтов и писателей проведут известные российские литераторы: поэт Амарсана Улзытуев, поэт и переводчик Ирина Ермакова, а также писатель, журналист и литературный критик Афанасий Мамедов.В этом году литературный фестиваль «Байкальские чтения» пройдёт во второй раз,он приурочен к юбилейной дате 100-летию со дня рождения писателя Даширабдана Батожабая.Для участия в «Литературной мастерской» авторам необходимо до 16 ноября выслать на почту lit-fest2021@mail.ru:- заявку на участие (ФИО участника, секция "Поэзия"/"Проза", номер телефона, адрес электронной почты),- литературные произведения (2-5 стихотворений для секции «Поэзия»; 2 рассказа для секции «Проза»).Все литературные произведения должны быть подписаны. Принимаются работы на русском языке, а также на бурятском языке с подстрочным переводом.Мероприятие пройдёт в Zoom-формате.Амарсана Улзытуев - российский поэт. Лауреат государственной премии Республики Бурятия в области литературы (2018), Член Союза Российских писателей, член Русского Пен-Центра, член редколлегии журнала « Байкал», член редколлегии альманаха «Образ.Ленинск-Кузнецкий», член жюри Всероссийского Фестиваля молодой поэзии имени Л.А. Филатова («Филатов-Фест»), член жюри литературной премии в области поэзии «Московский счет», Председатель жюри поэтического турнира международного Этигэловскго фестиваля, член жюри международного конкурса хайку на русском языке (Жюри МКХ-10), член жюри международной премии «Пушкин и XXI век», старший преподаватель Литературного института им. Горького.Ирина Ермакова — поэт, переводчик. Автор восьми книг стихов, трёх книг избранных стихотворений, изданных в России, Италии и Каталонии, а также многочисленных публикаций в периодике. Лауреат ряда отечественных и международных премий, в том числе премий журналов «Арион», «Октябрь», «Новый мир», премии «Московский счёт» (2008, 2012, 2015) и поэтической премии «LericiPea» (2008, Италия). Стихи переведены на 20 языков.