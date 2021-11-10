 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

В Бурятии пройдёт «Литературная мастерская»

В Бурятии пройдёт «Литературная мастерская»
Общество,  Фото:pixabay.com
Любой желающий может прислать свои работы

18-19 ноября в Бурятии в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения» (12+) состоится «литературная мастерская» - мастер-классы в формате онлайн.

Мастер-классы для поэтов и писателей проведут известные российские литераторы: поэт Амарсана Улзытуев, поэт и переводчик Ирина Ермакова, а также писатель, журналист и литературный критик Афанасий Мамедов.

В этом году литературный фестиваль «Байкальские чтения» пройдёт во второй раз,он приурочен к юбилейной дате 100-летию со дня рождения писателя Даширабдана Батожабая.

Для участия в «Литературной мастерской» авторам необходимо до 16 ноября выслать на почту lit-fest2021@mail.ru:

- заявку на участие (ФИО участника, секция "Поэзия"/"Проза", номер телефона, адрес электронной почты),
- литературные произведения (2-5 стихотворений для секции «Поэзия»; 2 рассказа для секции «Проза»).

Все литературные произведения должны быть подписаны. Принимаются работы на русском языке, а также на бурятском языке с подстрочным переводом.

Мероприятие пройдёт в Zoom-формате.

Справка:

Амарсана Улзытуев - российский поэт. Лауреат государственной премии Республики Бурятия в области литературы (2018), Член Союза Российских писателей, член Русского Пен-Центра, член редколлегии журнала « Байкал», член редколлегии альманаха «Образ.Ленинск-Кузнецкий», член жюри Всероссийского Фестиваля молодой поэзии имени Л.А. Филатова («Филатов-Фест»), член жюри литературной премии в области поэзии «Московский счет», Председатель жюри поэтического турнира международного Этигэловскго фестиваля, член жюри международного конкурса хайку на русском языке (Жюри МКХ-10), член жюри международной премии «Пушкин и XXI век», старший преподаватель Литературного института им. Горького.

Ирина Ермакова — поэт, переводчик. Автор восьми книг стихов, трёх книг избранных стихотворений, изданных в России, Италии и Каталонии, а также многочисленных публикаций в периодике. Лауреат ряда отечественных и международных премий, в том числе премий журналов «Арион», «Октябрь», «Новый мир», премии «Московский счёт» (2008, 2012, 2015) и поэтической премии «LericiPea» (2008, Италия). Стихи переведены на 20 языков.

Афанасий Мамедов - российский писатель, журналист, литературный критик. Финалист премии «Русский Букер» (2003, роман «Фрау Шрам»), премии «Книга года» в номинации «Проза года» (2004, сборник «Слон»), Бунинской премии (2005), премии «Ясная Поляна» (2005). Лауреат премии Юрия Казакова (2007, рассказ «Бекар»), премии имени И. П. Белкина (2010, повесть «У мента была собака»), Учительский Белкин (2011, повесть «У мента была собака»).


По информации Национальной библиотеки Бурятии
литература писатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянин разом выплатил долг по алиментам в 1,6 млн
Иркутянин разом выплатил долг по алиментам в 1,6 млн
Общество, 10.11.2021
Мужчина побоялся ареста имущества и оплатил долг полностью
В Улан-Удэ запустили первый проекционный светофор
В Улан-Удэ запустили первый проекционный светофор
Общество, 10.11.2021
Самый современный светофор установлен на Левом берегу
В Бурятии скончалась героиня передачи «Мужское / Женское»
В Бурятии скончалась героиня передачи «Мужское / Женское»
Общество, 10.11.2021
Жительница Бурятии искала на передаче новую семью для своего сына, так как знала, что умирает
Улан-удэнцы пока неохотно покупают авиабилеты в Таиланд
Улан-удэнцы пока неохотно покупают авиабилеты в Таиланд
Общество, 10.11.2021
Вопрос поднял гендиректор улан-удэнского аэропорта
В Бурятии коронавирус держится на одном уровне
В Бурятии коронавирус держится на одном уровне
Общество, 10.11.2021
Суточный прирост новых заражённых пока не опускается ниже 200
На севере Бурятии не запасли топливом к зиме
На севере Бурятии не запасли топливом к зиме
Общество, 10.11.2021
В дело вмешалась прокуратура 
Пьяная жительница Бурятии едва не устроила ДТП
Пьяная жительница Бурятии едва не устроила ДТП
Общество, 10.11.2021
У женщины не было водительских прав
Со дна Хубсугула подняли затонувший 36 лет назад пароход
Со дна Хубсугула подняли затонувший 36 лет назад пароход
Общество, 10.11.2021
Паровой буксир «Сухбаатар» был спущен на воду в 1956 году
Ноябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом
Ноябрь продолжает радовать жителей Бурятии теплом
Общество, 10.11.2021
В республики сохраняются плюсовые температуры 
В Агинском округе ставят спектакль о морин хууре
В Агинском округе ставят спектакль о морин хууре
Общество, 09.11.2021
Постановкой руководит режиссёр Бурятского театра драмы Олег Юмов
В Улан-Удэ стартовал «Art-прорыв»
В Улан-Удэ стартовал «Art-прорыв»
Общество, 09.11.2021
Лучшие работы участников представят на выставке в музее
В Чите открылся музей военно-исторической реконструкции
В Чите открылся музей военно-исторической реконструкции
Общество, 09.11.2021
Изюминкой обновлённого класса-музея стала землянка времён Великой Отечественной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^