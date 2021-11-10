Иркутянин разом выплатил долг по алиментам в 1,6 млн

Мужчина побоялся ареста имущества и оплатил долг полностью



Житель Иркутска обязан платить алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части всех видов заработков. Однако мужчина не исполнял свои родительские обязанности, тем самым накопил задолженность в размере 1,6 млн рублей.



В ходе проверки судебный пристав обнаружил, что недавно должник обзавёлся крупной недвижимостью.



- Судебным приставом-исполнителем было установлено, что гражданин недавно стал индивидуальным предпринимателем и приобрёл для бизнеса четыре земельных участка и здание в посёлке Маркова Иркутского района. Был наложен запрет на регистрационные действия в отношении имущества. Гражданин, понимая, что в дальнейшем это может привести к аресту и реализации имущества на публичных торгах, явился в отделение для оплаты задолженности в полном объёме, - рассказал начальник отделения службы судебных приставов Антон Леонтьев.



Алиментная задолженность перечислена на расчетный счёт матери ребёнка. Впредь свой родительский долг гражданин обязался исполнять своевременно, сообщили в УФССП по Иркутской области.

