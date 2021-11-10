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В Иркутске разыграют женский кубок России по хоккею с мячом

В Иркутске разыграют женский кубок России по хоккею с мячом
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях участвуют шесть команд,

В Иркутске 11 ноября стартует турнир кубка России по хоккею с мячом среди женских команд. Участницы в ледовом дворце «Байкал» разыграют первый трофей сезона в отечественном хоккее с мячом.

За главный приз поспорят шесть команд, в их числе три коллектива Иркутской области: «Рекорд», «Сибскана» и «Сибскана-2». Гостями станут сборные Свердловской и Московской областей, а также впервые – девушки красноярского «Енисея».

Соревнования стартуют матчем «Рекорд» – «Енисей». Встреча начнётся 11 ноября в 10:00. Обладатель трофея станет известен во вторник, 16 ноября. Церемония награждения состоится в 18:00, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Календарь матчей Кубка России среди женских команд

11 ноября (четверг)
10:00 «Рекорд» - «Енисей»
13:00 Сборная Московской области – «Сибскана-2»
18:00 Сборная Свердловской области – «Сибскана»

12 ноября (пятница)
10:30 Сборная Московской области – «Енисей»
13:00 «Сибскана-2» - Сборная Свердловской области
18:30 «Рекорд» - «Сибскана»

13 ноября (суббота)
10:30 «Рекорд» - Сборная Московской области
13:00 «Енисей» - Сборная Свердловской области
18:00 «Сибскана» - «Сибскана-2»

15 ноября (понедельник)
10:30 Сборная Московской области – Сборная Свердловской области
13:00 «Сибскана-2» - «Рекорд»
18:30 «Енисей» - «Сибскана»

16 ноября (вторник)
10:30 Сборная Свердловской области – «Рекорд»
13:00 «Енисей» - «Сибскана-2»
16:00 «Сибскана» - Сборная Московской области
18:00 Награждение

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Иркутск хоккей с мячом спорт кубок

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