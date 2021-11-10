В онлайн-турнире участвовали дети 2004 года рождения и младше
С 30 по 31 октября состоялось открытое первенство Бурятии по русским шашкам среди обучающихся общеобразовательных организаций республики 2004 года рождения и младше. За победу и призовые места боролись более 110 девочек и мальчиков. Кроме жителей республики в первенстве участвовали ребята с Симферополя, Иркутска и Челябинска.
Победителями стали:
1-4 классы
Мальчики
1 место —Михаил К. (Иркутск)
2 место — Эрдэм Е. (Селенгинск)
3 место — Иван М. (Кабанск)
Девочки
1 место — Оксана В. (Иркутск)
2 место — Янжима М. (Кижинга)
3 место — Варвара Б. (Кижинга)
5-8 классы
Мальчики
1 место — Евгений С. (Симферополь)
2 место — Бадма-Доржо Б. (Кижинга)
3 место — Илья В. (Селенгинск)
Девочки
1 место — Анастасия М. (Кижинга)
2 место — Анастасия Р. (Окино-Ключи)
3 место — Аяна И. (Охор-Шибирь)
9-11 классы
Мальчики
1 место — Илья С. (Симферополь)
2 место — Михаил К. (Иркутск)
3 место — Бадма-Доржо Б. (Кижинга)
Девочки
1 место — Александра А. (Селенгинск)
2 место — Сарюна Г. (Талецкая СОШ)
3 место — Амира Я. (Челябинск)
Ребята награждены медалями и грамотами, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
В Бурятии прошло первенство по русским шашкам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Условия зоопарка позволяют птицам мирно сосуществовать на общей территории
Почти миллион рублей выделено на совершенствование надомного ухода за пожилыми и инвалидами
Военнослужащие, выслужившие срок службы по призыву, едут домой
Гран-при фестиваля завоевали студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского
Его планируется создать при кардиологическом отделении БСМП
Это первое подобное звание в истории спорта в Забайкалье
Кубок разыграли спортсмены республики и Иркутской области
Республику представит центр эвенкийской культуры «Арун»
Депутаты горсовета и Народного Хурала обратятся в Госдуму
Один из вагонов посвящён Бурятии и Забайкалью
Дети получили имена Мирослава и Мирон
Исправительное учреждение посетили священнослужители Анинского дацана
Школьники проявляли активный интерес ко всему увиденному
Занятие проходило в рамках урока вежливости
На двери кабинета терапевта запечатлели объявление, немало удивившее горожан