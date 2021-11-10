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В Бурятии прошло первенство по русским шашкам

В Бурятии прошло первенство по русским шашкам
Общество,  Фото:pixabay.com
В онлайн-турнире участвовали дети 2004 года рождения и младше

С 30 по 31 октября состоялось открытое первенство Бурятии по русским шашкам среди обучающихся общеобразовательных организаций республики 2004 года рождения и младше. За победу и призовые места боролись более 110 девочек и мальчиков. Кроме жителей республики в первенстве участвовали ребята с Симферополя, Иркутска и Челябинска.

Победителями стали:

1-4 классы

Мальчики
1 место —Михаил К. (Иркутск)
2 место — Эрдэм Е. (Селенгинск)
3 место — Иван М. (Кабанск)

Девочки
1 место — Оксана В. (Иркутск)
2 место — Янжима М. (Кижинга)
3 место — Варвара Б. (Кижинга)

5-8 классы

Мальчики
1 место — Евгений С. (Симферополь)
2 место — Бадма-Доржо Б. (Кижинга)
3 место — Илья В. (Селенгинск)

Девочки
1 место — Анастасия М. (Кижинга)
2 место — Анастасия Р. (Окино-Ключи)
3 место — Аяна И. (Охор-Шибирь)

9-11 классы

Мальчики
1 место — Илья С. (Симферополь)
2 место — Михаил К. (Иркутск)
3 место — Бадма-Доржо Б. (Кижинга)

Девочки
1 место — Александра А. (Селенгинск)
2 место — Сарюна Г. (Талецкая СОШ)
3 место — Амира Я. (Челябинск)

Ребята награждены медалями и грамотами, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
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