В Бурятии прошло первенство по русским шашкам

В онлайн-турнире участвовали дети 2004 года рождения и младше



С 30 по 31 октября состоялось открытое первенство Бурятии по русским шашкам среди обучающихся общеобразовательных организаций республики 2004 года рождения и младше. За победу и призовые места боролись более 110 девочек и мальчиков. Кроме жителей республики в первенстве участвовали ребята с Симферополя, Иркутска и Челябинска.



Победителями стали:



1-4 классы



Мальчики

1 место —Михаил К. (Иркутск)

2 место — Эрдэм Е. (Селенгинск)

3 место — Иван М. (Кабанск)



Девочки

1 место — Оксана В. (Иркутск)

2 место — Янжима М. (Кижинга)

3 место — Варвара Б. (Кижинга)



5-8 классы



Мальчики

1 место — Евгений С. (Симферополь)

2 место — Бадма-Доржо Б. (Кижинга)

3 место — Илья В. (Селенгинск)



Девочки

1 место — Анастасия М. (Кижинга)

2 место — Анастасия Р. (Окино-Ключи)

3 место — Аяна И. (Охор-Шибирь)



9-11 классы



Мальчики

1 место — Илья С. (Симферополь)

2 место — Михаил К. (Иркутск)

3 место — Бадма-Доржо Б. (Кижинга)



Девочки

1 место — Александра А. (Селенгинск)

2 место — Сарюна Г. (Талецкая СОШ)

3 место — Амира Я. (Челябинск)



Ребята награждены медалями и грамотами, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

