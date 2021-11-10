В Заиграевском районе Бурятии родилась «королевская» двойня

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Дети получили имена Мирослава и Мирон



В Заиграевском районе Бурятии, в районном отделе ЗАГС прошла регистрация «королевской» двойни.



В середине октября в семье Александра Викторовича и Ирины Сергеевны появились на свет девочка и мальчик. Детей назвали Мирослава и Мирон.



С этим радостным событием сотрудники отдела поздравили маму Ирину Сергеевну. Ей вручили свидетельства о рождении и пожелали крепкого здоровья малышам и их родителям, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

