Дети получили имена Мирослава и Мирон
В Заиграевском районе Бурятии, в районном отделе ЗАГС прошла регистрация «королевской» двойни.
В середине октября в семье Александра Викторовича и Ирины Сергеевны появились на свет девочка и мальчик. Детей назвали Мирослава и Мирон.
С этим радостным событием сотрудники отдела поздравили маму Ирину Сергеевну. Ей вручили свидетельства о рождении и пожелали крепкого здоровья малышам и их родителям, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Заиграевском районе Бурятии родилась «королевская» двойня
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