Республику представит центр эвенкийской культуры «Арун»
Эвенки Бурятии выступят на межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Красноярске. 12 ноября делегацию Бурятии представит республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».
- Смотр ежегодно проводится министерством культуры РФ, поочерёдно в разных регионах проживания коренных малочисленных народов севера. От центра «Арун» выезжает 19 человек: вокально-хореографический молодёжный эвенкийский ансамбль «Гулувун» и мастер декоративно-прикладного искусства. Также в рамках смотра пройдёт «круглый стол», в котором мы тоже примем участие, – рассказала директор АУК ГРЦЭК «Арун» Надежда Шеметова.
Делегация эвенков республики выезжает сегодня, 10 ноября.
Молодёжный вокально-хореографический ансамбль «Гулувун», созданный при центре «Арун» из студентов различных учебных заведений Улан-Удэ, выступит в Красноярске с новыми танцевальными композициями и песнями. Напомним, недавно он взял в Москве гран-при на общероссийском фестивале коренных малочисленных народов севера «Сокровища Севера-2021». Об этом сообщает центр эвенкийской культуры «Арун».
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Эвенки Бурятии выступят на смотре этноцентров народов Севера
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