 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

Улан-Удэ станет площадкой «Джаза на Байкале»

Улан-Удэ станет площадкой «Джаза на Байкале»
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль пройдёт с соблюдением концепции «ковид-фри»

Фестиваль «Джаз на Байкале» состоится с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Концерты проведут в Иркутской области и Бурятии с 26 ноября по 1 декабря.

Фестиваль состоит из двух частей – конкурсной и концертной. Сейчас идёт приём заявок от желающих принять участие в конкурсе (6+). Это музыканты и вокалисты в четырёх возрастных группах: младшая, средняя, старшая и 25+. Они поборются за победу в номинациях: джазовые соло, ансамбль, оркестр, вокал, вокальный ансамбль. Приём заявок продлится до 14 ноября. Жюри рассмотрит записи выступлений. Лучших пригласят для очных прослушиваний. Они состоятся 27 ноября.

В составе жюри семь специалистов. В их числе известные исполнители джаза Алина Енгибарян (вокал), Александр Машин (барабаны), Павел Овчинников (джазовый оркестр), Иван Фармаковский (рояль). Возглавит жюри трёхкратный обладатель премии Грэмми, трубач Алекс Сипягин. Также в рамках конкурса члены жюри проведут бесплатные мастер-классы и торжественное награждение участников.

Во время «Джаза на Байкале» состоятся семь музыкальных концертов. Они пройдут в Иркутске и Шелехове. Гала-концерт (6+) фестиваля состоится 30 ноября на сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского. Во время него выступят члены жюри и приглашённые эксперты. Они не являются гастролирующими артистами.

Впервые фестиваль выйдет за пределы Иркутской области. Один концерт (12+) состоится 1 декабря в столице Бурятии. Перед улан-удэнцами выступит джазовый квартет Алекса Сипягина и вокалистка Алина Енгибарян.

Проведение концертов пройдёт с соблюдением концепции «ковид-фри». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
фестиваль джаз Бурятия Иркутская область Байкал концерт Иркутск Улан-Удэ конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «Творчество без границ»
В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «Творчество без границ»
Общество, 10.11.2021
Онлайн-мероприятие будет посвящено международному дню инвалидов
В Иркутске разыграют женский кубок России по хоккею с мячом
В Иркутске разыграют женский кубок России по хоккею с мячом
Общество, 10.11.2021
В соревнованиях участвуют шесть команд,
В Бурятии прошло первенство по русским шашкам
В Бурятии прошло первенство по русским шашкам
Общество, 10.11.2021
В онлайн-турнире участвовали дети 2004 года рождения и младше
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
Общество, 10.11.2021
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
В Иркутске в одном вольере уживаются ястреб, коршун и совы
В Иркутске в одном вольере уживаются ястреб, коршун и совы
Общество, 10.11.2021
Условия зоопарка позволяют птицам мирно сосуществовать на общей территории
В Бурятии стартовала реализация проекта «Забота о ближнем»
В Бурятии стартовала реализация проекта «Забота о ближнем»
Общество, 10.11.2021
Почти миллион рублей выделено на совершенствование надомного ухода за пожилыми и инвалидами
В Бурятии начались первые увольнения в запас
В Бурятии начались первые увольнения в запас
Общество, 10.11.2021
Военнослужащие, выслужившие срок службы по призыву, едут домой
В Бурятии подвели итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ»
Общество, 10.11.2021
Гран-при фестиваля завоевали студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского
В Бурятии хотят открыть центр лечения хронической недостаточности
В Бурятии хотят открыть центр лечения хронической недостаточности
Общество, 10.11.2021
Его планируется создать при кардиологическом отделении БСМП
Бурятская шахматистка стала «Женским международным мастером»
Бурятская шахматистка стала «Женским международным мастером»
Общество, 10.11.2021
Это первое подобное звание в истории спорта в Забайкалье
В Бурятии выявили лучших стрелков из пневматики
В Бурятии выявили лучших стрелков из пневматики
Общество, 10.11.2021
Кубок разыграли спортсмены республики и Иркутской области
Эвенки Бурятии выступят на смотре этноцентров народов Севера
Эвенки Бурятии выступят на смотре этноцентров народов Севера
Общество, 10.11.2021
Республику представит центр эвенкийской культуры «Арун»
В метро Москвы вновь запустили «Дальневосточный экспресс»
В метро Москвы вновь запустили «Дальневосточный экспресс»
Общество, 10.11.2021
Один из вагонов посвящён Бурятии и Забайкалью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^