Улан-Удэ станет площадкой «Джаза на Байкале»

Фестиваль пройдёт с соблюдением концепции «ковид-фри»



Фестиваль «Джаз на Байкале» состоится с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Концерты проведут в Иркутской области и Бурятии с 26 ноября по 1 декабря.



Фестиваль состоит из двух частей – конкурсной и концертной. Сейчас идёт приём заявок от желающих принять участие в конкурсе (6+). Это музыканты и вокалисты в четырёх возрастных группах: младшая, средняя, старшая и 25+. Они поборются за победу в номинациях: джазовые соло, ансамбль, оркестр, вокал, вокальный ансамбль. Приём заявок продлится до 14 ноября. Жюри рассмотрит записи выступлений. Лучших пригласят для очных прослушиваний. Они состоятся 27 ноября.



В составе жюри семь специалистов. В их числе известные исполнители джаза Алина Енгибарян (вокал), Александр Машин (барабаны), Павел Овчинников (джазовый оркестр), Иван Фармаковский (рояль). Возглавит жюри трёхкратный обладатель премии Грэмми, трубач Алекс Сипягин. Также в рамках конкурса члены жюри проведут бесплатные мастер-классы и торжественное награждение участников.



Во время «Джаза на Байкале» состоятся семь музыкальных концертов. Они пройдут в Иркутске и Шелехове. Гала-концерт (6+) фестиваля состоится 30 ноября на сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского. Во время него выступят члены жюри и приглашённые эксперты. Они не являются гастролирующими артистами.



Впервые фестиваль выйдет за пределы Иркутской области. Один концерт (12+) состоится 1 декабря в столице Бурятии. Перед улан-удэнцами выступит джазовый квартет Алекса Сипягина и вокалистка Алина Енгибарян.



Проведение концертов пройдёт с соблюдением концепции «ковид-фри». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

