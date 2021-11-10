 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы

На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
Общество,  Фото:пресс-служба ЗабЖД
Также они установлены на трёх железнодорожных станциях в Амурской области

Справочные видеотерминалы для пассажиров установили на железнодорожных вокзалах станций Чита, Забайкальск, Свободный, Белогорск и Благовещенск. С помощью нового оборудования можно получить консультацию оператора, связавшись с ним по видеосвязи.

Новый сервис поможет пассажирам получить справочную информацию о расписании движения поездов, сервисах и услугах на вокзалах, узнать о том, как организовать помощь маломобильным гражданам и построить для них маршрут по вокзалу.

Для актуальности запрашиваемой информации программное обеспечение справочных терминалов будет постоянно обновляться. Кроме того, такой способ информирования позволяет минимизировать контакты с сотрудниками вокзала в условиях распространения коронавирусной инфекции.

- В настоящее время уже установлено 306 справочных видеотерминалов на 197 железнодорожных вокзалах России – от Калининграда до Владивостока, - сообщает пресс-служба ЗабЖД.
Забайкальский край железная дорога вокзал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «Творчество без границ»
В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «Творчество без границ»
Общество, 10.11.2021
Онлайн-мероприятие будет посвящено международному дню инвалидов
В Иркутске разыграют женский кубок России по хоккею с мячом
В Иркутске разыграют женский кубок России по хоккею с мячом
Общество, 10.11.2021
В соревнованиях участвуют шесть команд,
В Бурятии прошло первенство по русским шашкам
В Бурятии прошло первенство по русским шашкам
Общество, 10.11.2021
В онлайн-турнире участвовали дети 2004 года рождения и младше
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
Общество, 10.11.2021
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
В Иркутске в одном вольере уживаются ястреб, коршун и совы
В Иркутске в одном вольере уживаются ястреб, коршун и совы
Общество, 10.11.2021
Условия зоопарка позволяют птицам мирно сосуществовать на общей территории
В Бурятии стартовала реализация проекта «Забота о ближнем»
В Бурятии стартовала реализация проекта «Забота о ближнем»
Общество, 10.11.2021
Почти миллион рублей выделено на совершенствование надомного ухода за пожилыми и инвалидами
В Бурятии начались первые увольнения в запас
В Бурятии начались первые увольнения в запас
Общество, 10.11.2021
Военнослужащие, выслужившие срок службы по призыву, едут домой
В Бурятии подвели итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ»
Общество, 10.11.2021
Гран-при фестиваля завоевали студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского
В Бурятии хотят открыть центр лечения хронической недостаточности
В Бурятии хотят открыть центр лечения хронической недостаточности
Общество, 10.11.2021
Его планируется создать при кардиологическом отделении БСМП
Бурятская шахматистка стала «Женским международным мастером»
Бурятская шахматистка стала «Женским международным мастером»
Общество, 10.11.2021
Это первое подобное звание в истории спорта в Забайкалье
В Бурятии выявили лучших стрелков из пневматики
В Бурятии выявили лучших стрелков из пневматики
Общество, 10.11.2021
Кубок разыграли спортсмены республики и Иркутской области
Эвенки Бурятии выступят на смотре этноцентров народов Севера
Эвенки Бурятии выступят на смотре этноцентров народов Севера
Общество, 10.11.2021
Республику представит центр эвенкийской культуры «Арун»
В метро Москвы вновь запустили «Дальневосточный экспресс»
В метро Москвы вновь запустили «Дальневосточный экспресс»
Общество, 10.11.2021
Один из вагонов посвящён Бурятии и Забайкалью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^