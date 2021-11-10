Также они установлены на трёх железнодорожных станциях в Амурской области
Справочные видеотерминалы для пассажиров установили на железнодорожных вокзалах станций Чита, Забайкальск, Свободный, Белогорск и Благовещенск. С помощью нового оборудования можно получить консультацию оператора, связавшись с ним по видеосвязи.
Новый сервис поможет пассажирам получить справочную информацию о расписании движения поездов, сервисах и услугах на вокзалах, узнать о том, как организовать помощь маломобильным гражданам и построить для них маршрут по вокзалу.
Для актуальности запрашиваемой информации программное обеспечение справочных терминалов будет постоянно обновляться. Кроме того, такой способ информирования позволяет минимизировать контакты с сотрудниками вокзала в условиях распространения коронавирусной инфекции.
- В настоящее время уже установлено 306 справочных видеотерминалов на 197 железнодорожных вокзалах России – от Калининграда до Владивостока, - сообщает пресс-служба ЗабЖД.
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Онлайн-мероприятие будет посвящено международному дню инвалидов
В соревнованиях участвуют шесть команд,
В онлайн-турнире участвовали дети 2004 года рождения и младше
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
Условия зоопарка позволяют птицам мирно сосуществовать на общей территории
Почти миллион рублей выделено на совершенствование надомного ухода за пожилыми и инвалидами
Военнослужащие, выслужившие срок службы по призыву, едут домой
Гран-при фестиваля завоевали студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского
Его планируется создать при кардиологическом отделении БСМП
Это первое подобное звание в истории спорта в Забайкалье
Кубок разыграли спортсмены республики и Иркутской области
Республику представит центр эвенкийской культуры «Арун»
Депутаты горсовета и Народного Хурала обратятся в Госдуму
Один из вагонов посвящён Бурятии и Забайкалью
Дети получили имена Мирослава и Мирон