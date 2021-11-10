На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы

Также они установлены на трёх железнодорожных станциях в Амурской области



Справочные видеотерминалы для пассажиров установили на железнодорожных вокзалах станций Чита, Забайкальск, Свободный, Белогорск и Благовещенск. С помощью нового оборудования можно получить консультацию оператора, связавшись с ним по видеосвязи.



Новый сервис поможет пассажирам получить справочную информацию о расписании движения поездов, сервисах и услугах на вокзалах, узнать о том, как организовать помощь маломобильным гражданам и построить для них маршрут по вокзалу.



Для актуальности запрашиваемой информации программное обеспечение справочных терминалов будет постоянно обновляться. Кроме того, такой способ информирования позволяет минимизировать контакты с сотрудниками вокзала в условиях распространения коронавирусной инфекции.



- В настоящее время уже установлено 306 справочных видеотерминалов на 197 железнодорожных вокзалах России – от Калининграда до Владивостока, - сообщает пресс-служба ЗабЖД.

