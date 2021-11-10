Женщине оперативно открыли дверь
9 ноября пожарным поступило сообщение о том, что в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии из-за заклинившего замка в квартире оказалась заперта пожилая женщина 83 лет. На помощь выехали представители пожарной части БРО ВДПО.
Через несколько минут пожарные были уже на месте. По трёхколенной лестнице они поднялись на балкон третьего этажа, проникли в квартиру и оперативно открыли дверь.
- Женщина была в удовлетворительном состоянии, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные помогли запертой в квартире бабушке
Общество, Фото:
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