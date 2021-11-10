Горожане совершили 10 краж
Двое ранее судимых жителей Улан-Удэ обвиняются в кражах.
По версии следствия, с апреля по май обвиняемые совершили 10 краж с незаконным проникновением в дачные дома, расположенные в садовых некоммерческих товариществах Советского района. Общий ущерб составил 240 тысяч рублей.
Личности преступников установлены в течение месяца. Украденное имущество частично изъято. Обвиняемые заключены под стражу.
Улан-удэнцам грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ дачные воры пойдут под суд
Общество, Фото:
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