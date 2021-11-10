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Со дна Хубсугула подняли затонувший 36 лет назад пароход

Со дна Хубсугула подняли затонувший 36 лет назад пароход
Общество,  Фото:пресс-служба ГУЧС Монголии
Паровой буксир «Сухбаатар» был спущен на воду в 1956 году

На озере Хубсугул завершён подъём парового буксира «Сухбаатар», затонувшего в 1985 году на глубине около 12 метров, в 12-16 метрах от берега. Об этом заявили в главном управлении по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) Монголии.

В этой операции под руководством первого заместителя начальника главного управления по чрезвычайным ситуациям полковника Ж. Чултэмсурэна были задействованы силы более 120 сотрудников ГУЧС, генерального штаба Вооружённых сил Монголии, служб по чрезвычайным ситуациям Улан-Батора и аймаков Орхон и Хувсгел, а также 50 единиц техники.

Впервые процесс подъёма судна был организован на большой глубине в соответствии с инструкциями и технологиями, разработанными с учётом мировых стандартов и возможностей Монголии. Они были сделаны на основе расчётов и исследований учёных, исследователей и военных инженеров-консультантов Монгольского университета науки и технологий. Подъём «Сухбаатара» стал первым в программе очистки озера Хубсугул от затонувших судов. В этих судоподъёмных работах также приняли участие российские специалисты.

Длина парового буксира «Сухбаатар» типа «Бор-500» составляет 43,3 м, ширина – 8,4 м, высота – 5,7 м, а вес – 309 тонн. Судно было построено на советском заводе №344 в Перми (позднее Камский судостроительный завод) и спущено на воду 7 июля 1956 года. В 1956 году он был доставлен в аймак Хувсгел в рамках совместной программы развития водного транспорта. Перевозка грузов буксиром «Сухбаатар» и баржей «Хувсгул» сыграла ключевую роль в доставке топлива и других грузов из Советского Союза в аймаки Хувсгел, Завхан, Увс и Говь-Алтай, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Хубсугул Монголия озеро транспорт судно экология

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