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В микрорайонах Улан-Удэ стартовали «собачьи» рейды

В микрорайонах Улан-Удэ стартовали «собачьи» рейды
Общество,  Фото:управление по информационной политике администрации Улан-Удэ
Домашних животных регистрируют и вакцинируют, безнадзорных везут на карантин

Сегодня, 9 ноября, с 9 утра жители микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ приезжали к дому культуры по улице Совхозная, где ветеринары городской станции по борьбе с болезнями животных ставили прививку от бешенства и регистрировали питомцев. В первой половине дня провакцинировано 28 собак и восемь кошек, регистрацию прошли 13 животных. Работа мобильной станции по борьбе с болезнями животных продолжилась до пяти часов вечера.

Дополнительно организована работа 16 мобильных бригад, 11 из которых проводили подворовые обходы с целью информирования жителей микрорайона о работе мобильной станции возле дома культуры, и пять бригад производили отлов безнадзорных животных и выявляли факты самовыгула домашних питомцев.

- Наша сегодняшняя цель максимально охватить жилой массив, выявить факты отсутствия регистрации домашних животных и выявить, если ли в микрорайоне Забайкальский стаи собак, - рассказал первый заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.

За первые пять часов работы мобильные группы обошли 200 домовладений, составлено десять протоколов за нарушение правил выгула домашних собак. Поймано семь безнадзорных животных. Стай из нескольких собак не обнаружено.

- Мы стараемся ловить собак руками, потому что они тоже стрессуют. Отловленных собак повезём на десятидневный карантин, потом их ожидает стерилизация, кастрация, послеоперационный период, вакцинация, присвоения бирки и выпуск в прежнюю среду обитания, - пояснила сотрудник подрядной организации по отлову безнадзорных животных Ирина Курлаева.

Подобные рейды продолжатся и в других микрорайонах города.

- Этот рейд не единственный, работы продолжатся и в других микрорайонах города. В целом динамика, по сравнению с прошлым годом у нас положительная и количество безнадзорных животных снижается, - заявил Александр Тюрюханов.

- В Улан-Удэ работает компания ООО «Байкалагроветторг» по отлову безнадзорных животных, передать информацию о местонахождении животных по телефонам 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314. Режим работы диспетчерской с 8:00 до 18:00, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Напомним, штраф за нарушение правил выгула и регистрацию домашних животных составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
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