Общее число случаев заражения превысило отметку в 80,5 тысяч
За сутки в Забайкальском крае выявлено 367 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с начала пандемии вирус обнаружен у 80 551 забайкальца.
За прошедшие сутки 319 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 67 786.
В моногоспиталях Забайкалья 204 человека находятся в тяжёлом состоянии, 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1 701 человека, за последние сутки в Забайкалье подтверждено 15 летальных случаев от коронавируса.
- На основании федерального регистра за весь период пандемии 1 415 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 286 жителей региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже несколько дней суточный прирост больных превышает показатель «200». Накануне было выявлено 205 заражённых. На прошлой неделе этот показатель колебался в пределах 170. Общее число случаев заражения на сегодня составляет 64 920.
COVID-19 за сутки унёс жизни 15 забайкальцев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прежде сотрудники лесхоза ездили на «дедушке» нового трактора
Вернуть разрешения необходимо в определённый срок
Переболевшие ОРВИ дети допускаются со справкой от врача
Один неравнодушный мужчина с весны перечислял деньги почти каждый день
В районах республики мобильные группы усилены начальниками пожарных подразделений
Врачу-реаниматологу удалось избежать наказания
Пожилая женщина не могла встать, получив травму
Видео снял помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов
Кнопки уже установили на всех «Львятах»
До завершения переписной кампании остаются считанные дни
В Бурятии фтизиатры обслуживают пациентов на дому в условиях коронавирусной пандемии
В колонии работает кружок «Сам себе повар»
Операцию проводило министерство внутренних дел
«Нейросеть – коммунист?» - иронизируют улан-удэнцы
Газету будут выпускать раз в месяц