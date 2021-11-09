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COVID-19 за сутки унёс жизни 15 забайкальцев

COVID-19 за сутки унёс жизни 15 забайкальцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения превысило отметку в 80,5 тысяч

За сутки в Забайкальском крае выявлено 367 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с начала пандемии вирус обнаружен у 80 551 забайкальца.

За прошедшие сутки 319 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 67 786.

В моногоспиталях Забайкалья 204 человека находятся в тяжёлом состоянии, 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 1 701 человека, за последние сутки в Забайкалье подтверждено 15 летальных случаев от коронавируса.

- На основании федерального регистра за весь период пандемии 1 415 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 286 жителей региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже несколько дней суточный прирост больных превышает показатель «200». Накануне было выявлено 205 заражённых. На прошлой неделе этот показатель колебался в пределах 170. Общее число случаев заражения на сегодня составляет 64 920.
коронавирус смерть

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