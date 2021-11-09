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В Братске скончался почётный гражданин - долгожитель

В Братске скончался почётный гражданин - долгожитель
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Братска
Эти летом Александру Елохину исполнилось 90 лет

7 ноября ушёл из жизни почётный гражданин Братска Александр Александрович Елохин. Он стоял у истоков Братска, трудился в Братскгэсстрое, руководил городом, возглавлял городской совет ветеранов, был депутатом городской Думы. 2 июля этого года Александр Александрович отметил 90-летие. Церемония прощания состоится в среду, 10 ноября, с 13:00 до 14:00 на площади перед зданием администрации Братска.

Александр Александрович Елохин родился 2 июля 1931 года в селе Тыреть Заларинского района Иркутской области. Закончил Омский автодорожный институт, высшую партийную школу.

Работал на строительстве Братской ГЭС, затем на руководящей партийной и советской работе, в том числе председателем исполкома горсовета, первым секретарём горкома. Трудился на руководящих должностях различных предприятий и организаций города, возглавлял совет ветеранов Братска, был депутатом думы Братска V созыва.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почёта», Знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», медалями, грамотами губернатора, областного совета ветеранов. Почётный Энергетик России, почётный ветеран Братска.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в строительство и развитие города, активное участие в работе совета ветеранов решением Братской городской Думы в 2005 году Александру Александровичу Елохину присвоено звание «Почетный гражданин города Братска». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братск.
Братск смерть некролог

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