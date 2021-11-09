Вернуть разрешения необходимо в определённый срок
В Бурприроднадзоре сообщили о сроках возврата разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
- Возврат разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется: бурый медведь и копытные виды животных в 10-дневный срок по окончанию охоты; пернатая дичь и пушные виды охотничьих ресурсов в 20-ти дневный срок по окончанию охоты, - сообщили в ведомстве.
К примеру, срок охоты на добычу бурного медведя - до 30 ноября 2021 года, возврат разрешения должен произойти до 10 декабря 2021. Срок охоты на лося - до 10 января 2022 года, значит возврат разрешения произвести 20 января 2022 года. Полученное разрешение на добычу уток и гусей действует до 30 ноября 2021 года, а возврат необходимо произвести до 20 декабря 2021 года.
- Также сообщаем, что расширен перечень случаев для отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов в соответствии с приказом минприроды РФ от 27.05.2021 № 366. Отказ в выдаче разрешения направляется заявителю в случае, если он не направил сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, по месту получения такого разрешения охотпользователю, в уполномоченный орган либо в природоохранное учреждение, выдавшие такое разрешение, - пояснили в Бурприроднадзоре.
Осуществить возврат можно лично по месту получения, почтой России или курьером.
Бурприроднадзор напомнили о возврате разрешений на охоту
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