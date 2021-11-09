Лучники Забайкалья завоевали 19 медалей в Улан-Удэ

Общество, Фото: пресс-служба федерации по стрельбе из лука Забайкальского края

В Бурятии прошло первенство СФО и ДФО



В Бурятии завершилось первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука. Соревнования проходили с 4 по 8 ноября в Улан-Удэ. Участие принимали 391 спортсмен из пяти регионов СФО и ДФО.



В соревнованиях участвовали 114 забайкальских лучников. Они завоевали десять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медалей. Спортсмены показали лучшие результаты, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Также успешно выступили лучники Иркутской области. В личных соревнованиях среди юниорок в блочном луке золотую медаль завоевала Екатерина Мокина. В классическом луке среди юниоров бронзовым призёром стал Рабдан Бымбыгыденов. Среди юношей до 18 лет в блочном луке третье место занял Балдан Ц.



Среди юниоров в классическом луке третье место заняла команда Иркутской области, в состав которой входили Рабдан Бымбыгыденов, Андрей Шулунов и Михаил Старостин. Третьими также стали юниорки в классическом луке (Арина Добрынина, Лина Ермолаева и Полина Жербанова). В блочном луке среди юниоров в командных соревнованиях бронзовыми призёрами стали Константин Бунаев, Степан Рудаков и Александр Худеев. Среди юниорок команда Иркутской области одержала победу, в её составе были Баира Будаева, Мария Ваганова и Екатерина Мокина.



Среди юношей до 18 лет третье место заняли представители Иркутской области: Владимир С., Арсен Х., Балдан Ц. Среди девушек сборная стала второй, в состав команды входили Анастасия Б., Анастасия К. и Дарья Я. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

