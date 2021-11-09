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В ещё одной школе Улан-Удэ появился пищеблок

В ещё одной школе Улан-Удэ появился пищеблок
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Объект школьного питания получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Накануне введён в эксплуатацию новый пищеблок в улан-удэнской школе №35. На площади 420 квадратных метров разместились кухня, хозяйственные помещения и столовая на 180 посадочных мест, что в два раза больше, чем вмещала прежняя.

Старый пищеблок находился в подвальном помещении и был рассчитан лишь на 90 мест, что не соответствовало санитарным требованиям. Новое здание состоит из двух этажей. На первом этаже расположены цеха для приготовления блюд и кладовые, на втором – обеденный зал на 180 мест. Блюда будут доставлять на первый этаж с помощью лифта, также предусмотрен подъёмник в моечную для посуды грузоподъёмностью 100 кг. Попадать в столовую школьники будут через тёплый переход.

- Эту столовую мы ждали с нетерпением, и дети, и родители. Если учесть, что здание школы №35 было построено в 1962 году, сейчас уже будет 22-й год. Наконец-то мы получили полноценную столовую. Пристрой значительно разгрузит основное помещение школы, - рассказала директор школы №35 Людмила Пахомова.

На строительство было направлено в общей сложности 55 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.
Бурятия школа строительство школьное питание

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