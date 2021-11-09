В районах республики мобильные группы усилены начальниками пожарных подразделений
За прошедшую неделю начальствующим составом Государственной противопожарной службы (ГПС) Бурятии был составлен 21 протокол на нарушителей противоэпидемических мер. Всего с октября 2020 года составлено 1514 таких протоколов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии действуют мобильные группы, цель которых – контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер в общественных местах. В районах республики эти группы усилены начальниками пожарных подразделений. С начала октября прошлого года представители пожарной охраны приняли участие в 2319 рейдах мобильных групп.
При этом большая часть работы пожарных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии связана с профилактикой.
- Объясняем гражданам, что важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком. И, конечно, вакцинироваться! Чем больше людей будут выполнять эти простые меры, тем быстрее вернемся к привычной жизни, - говорит начальник 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ Сергей Петров.
Также через громкоговорящие устройства на пожарных автомобилях регулярно напоминают гражданам о важности соблюдения противоэпидемических мер в местах массового скопления людей.
В Бурятии пожарные просят носить маски
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