В Бурятии пожарные просят носить маски

В районах республики мобильные группы усилены начальниками пожарных подразделений



За прошедшую неделю начальствующим составом Государственной противопожарной службы (ГПС) Бурятии был составлен 21 протокол на нарушителей противоэпидемических мер. Всего с октября 2020 года составлено 1514 таких протоколов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В Бурятии действуют мобильные группы, цель которых – контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер в общественных местах. В районах республики эти группы усилены начальниками пожарных подразделений. С начала октября прошлого года представители пожарной охраны приняли участие в 2319 рейдах мобильных групп.



При этом большая часть работы пожарных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии связана с профилактикой.



- Объясняем гражданам, что важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком. И, конечно, вакцинироваться! Чем больше людей будут выполнять эти простые меры, тем быстрее вернемся к привычной жизни, - говорит начальник 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ Сергей Петров.



Также через громкоговорящие устройства на пожарных автомобилях регулярно напоминают гражданам о важности соблюдения противоэпидемических мер в местах массового скопления людей.

