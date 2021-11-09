В Улан-Удэ отец умершего малыша назвал решение суда «позором»

Сегодня в Улан-Удэ в Советском районном суде был оглашён приговор по делу смерти малыша Захара, который скончался в стенах детской больницы на улице Модогоева в июле 2019 года. На скамье подсудимых находился врач-реаниматолог, лечивший мальчика.
Судья Ирина Сультимова зачитывала приговор около трёх часов. Согласно решению суда, врач избежал колонии, получив ограничение свободы на 2,5 года. То есть ему запрещено выезжать за пределы района, где он прописан, изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, посещать массовые мероприятия. Также реаниматологу запрещено заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года. Однако даже ограничения свободы мужчина отбывать не будет.
- Освободить Ц. от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности, - постановила судья.
Не дождавшись окончания приговора, отец мальчика покинул зал судебного заседания, выкрикнув слово «Позор» и громко хлопнув дверью.
После того, как отец вышел, суд продолжил зачитывать приговор. Согласно ему, детская республиканская клиническая больница обязана выплатить родителям Захара два миллиона рублей. Врачу необходимо погасить судебные издержки на сумму более 150 тысяч рублей. Также суд снял все аресты на имущество врача.
По окончанию вынесения приговора сам врач комментировать вердикт для прессы отказался. Его адвокат рассказал, что приговор будет анализироваться, после чего будет принято решение касательно апелляции.
Родители погибшего мальчика в корне не согласны с приговором и пойдут в Верховный суд Бурятии.
- Таким решение поставлена, они думают, точка. Я думаю, что мы ещё будем бороться. Мы обязательно будем обжаловать. Я уже созвонился с адвокатом. Я покинул зал заседания, сказал: «Позор», потому что это не правосудие. Теперь понятно, почему Ц. ни одного слова не сказал. Заметьте, что судья сказала, когда зачитывала приговор, она сказала: «Прямого умысла у него не было». Но он ни слова не сказал, что он не желал вреда или ещё что-то, - высказался Антон, отец погибшего мальчика.
Мама мальчика, Татьяна вышла из зала суда в слезах и поначалу отказывала в комментариях. Однако потом собралась с силами.
- Захара теперь ничего не вернёт. Ни его извинения, ничего. Просто не хочется верить, что мы живём в такое время, в 21 веке, когда всё лучшее должно быть для детей. Но какие-то у нас двойные стандарты: тех наказываем, этих не наказываем. Просто я не понимаю, почему так происходит, - рассказала о своих эмоциях Татьяна.
В конце родители выразили надежду, что теперь врачи будут с особым вниманием относится к лечению конкретно их детей, а к остальным всё с той же халатностью.
Четырёхмесячный Захар поступил в детскую клиническую больницу на улице Модогоева с диагнозом «острый бронхит» зимой 2019 года. Вскоре после госпитализации малыш впал в кому с отёком мозга. Родители уверены, что всему виной стали неправильные действия медиков.
Родители добились того, чтобы их ребёнка перевели в детскую республиканскую больницу на проспекте Строителей. Долгих шесть месяцев ребёнок не приходил в сознание и в итоге, к сожалению, умер. Вместе с родителями скорбели многие жители Бурятии.
Вскоре после трагического случая, в мае 2019 года, детскую клиническую больницу на Модогоева ликвидировали как самостоятельное учреждение и присоединили к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (что на проспекте Строителей).