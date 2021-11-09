В Чите долгожительница отпраздновала 102-летие

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Секретом долголетия именинница считает заботу родных и труд



7 ноября в столице Забайкальского края 102 года исполнилось Марии Илларионовне Филатовой. Поздравить её с этим замечательным событием приехали представители администрации Железнодорожного района Читы. Вручая цветы и подарок, «виновнице торжества» пожелали крепкого здоровья и долголетия.



Мария Илларионовна родилась в Чикойском районе. Семья, где росло десять детей, была дружной, крепкой, да и жила по тем временам неплохо. Однако в 1941 году умер отец, и семья лишилась главного кормильца. Забрали на фронт брата Илью, он пропал без вести на фронтах Великой Отечественной. Голод и нужда заставили семью переехать на рудник «Дарасун». Мария сразу пошла на работу – на химический завод, где выпускали мышьяк. После закрытия предприятия окончила курсы мотористов и начала трудиться на шахте.



- Мужчины ушли на фронт, - вспоминает Мария Илларионовна. - И меня поставили работать на грузоподъёмную машину. Раньше там работало девять крепких мужиков, они сменялись через каждые шесть часов. А после остались только я, девчонка, да старенький дедушка. И сменялись мы порой через сутки. Трудно было, но ничего, выдержали.



И не просто выдержала, а проработала на этой работе до самой пенсии. Именинница всегда пользовалась заслуженным уважением в коллективе. Три созыва избиралась депутатом областной думы.



Работая на шахте, познакомилась с будущим супругом Николаем Яковлевичем, сварщиком. Создали семью, родилась дочка Светлана. Супруг умер достаточно рано, и с тех пор Мария Илларионовна жила только ради своих близких. Сейчас у неё внук, две внучки, четыре правнука.



Сейчас из десяти детей когда-то большой семьи Филатовых осталась она одна. Не так давно умер брат, который разменял девятый десяток лет. На 102 году ушла из жизни её мама. На вопрос «В чём секрет долголетия?» Мария Илларионовна отвечает, что в доброте и заботе дочери и зятя и, конечно, в труде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.

