В Бурятии к пенсионерке спасатели проникли через балкон

Пожилая женщина не могла встать, получив травму



8 ноября на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступил экстренный вызов от жительницы города Гусиноозёрск о том, что её пожилая соседка нуждается в помощи. Пенсионерка была в закрытой квартире и не могла самостоятельно открыть дверь.



На место оперативно выехали спасатели. Они проникли в квартиру на четвёртом этаже через балкон.



В помещении была обнаружена женщина 83 лет, предположительно, с переломом шейки бедра. Травму она, вероятно, получила при падении.



Пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

