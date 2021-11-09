Пожилая женщина не могла встать, получив травму
8 ноября на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступил экстренный вызов от жительницы города Гусиноозёрск о том, что её пожилая соседка нуждается в помощи. Пенсионерка была в закрытой квартире и не могла самостоятельно открыть дверь.
На место оперативно выехали спасатели. Они проникли в квартиру на четвёртом этаже через балкон.
В помещении была обнаружена женщина 83 лет, предположительно, с переломом шейки бедра. Травму она, вероятно, получила при падении.
Пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии к пенсионерке спасатели проникли через балкон
Общество, Фото:
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