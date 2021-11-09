Видео снял помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов
О том, что зима уже совсем близко, в Прибайкальском национальном парке напоминают своим поведением животные. Например, пищухи (их ещё называют сеноставки) ускорили процесс заготовки сена, а из-за непогоды всё реже показываются на поверхности.
Некоторые из зверьков попали в объектив камеры помощника директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артура Мурзаханова. Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» опубликовали видео и предложили понаблюдать за их предзимними хлопотами.
Пищухи – это маленькие, внешне напоминающие хомяков животные. Однако они не грызуны, а принадлежат к отряду зайцеобразных. Моногамны. В спячку пищухи не впадают.
Справка:
Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.
В Прибайкальском нацпарке пищухи заняты предзимними хлопотами
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